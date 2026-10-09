गुजरात के कच्छ में भयानक हादसा, कार-बोलेरो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत

गुजरात के कच्छ से एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है. यहां कार और बोलरो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार हादसा खवाड़ा आरई पार्क में हुआ. जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई. कच्छ के खवाड़ा के पास आरी पार्क जाते समय देर रात एक गंभीर दुर्घटना हुई. बताया गया कि एक काली कार ने मजदूरों को ले जा रही बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ.

बोलेरो में सवार थे 15 से अधिक मजदूर

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक बोलेरो में 15 से अधिक मजदूर सवार थे. जानकारी के अनुसार, इस हादसे में अन्य लोग भी घायल हुए हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

आरई पार्क इलाके का पहला बड़ा हादसा

देर रात हुए इस हादसे से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए खवाड़ा से भुज ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पता चला है कि आरई पार्क इलाके में इस तरह का यह पहला बड़ा हादसा है. पुलिस ने हादसे की आगे की जांच शुरू कर दी है.