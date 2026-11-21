तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य भर के सरकारी और निजी (सेल्फ-फाइनेंसिंग) कॉलेजों में खाली पड़ी अंडरग्रेजुएट आयुष मेडिकल सीटों को भरने के लिए, अंतिम काउंसलिंग के दूसरे चरण के वास्ते ऑनलाइन आवेदन रविवार से शुरू होंगे.भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय ने बताया कि इस विशेष काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रमों में खाली सीटों को भरा जाएगा.

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दाखिले की यह नई प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के तीन दौर और अंतिम काउंसलिंग के पहले चरण के पूरा होने के बाद शुरू हो रही है.अधिकारियों ने एक और दौर आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न दाखिला श्रेणियों के तहत खाली बची सीटें भर जाएं.इस काउंसलिंग में तमिलनाडु भर के सरकारी और स्व-वित्तपोषित आयुष चिकित्सा संस्थानों में सरकारी कोटे, सरकार द्वारा सरेंडर की गई सीटों, मैनेजमेंट कोटे और ऑल इंडिया कोटे के तहत उपलब्ध सीटें शामिल होंगी.

जिन उम्मीदवारों ने विज्ञान स्ट्रीम से अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है और नीट-यूजी 2026 में निर्धारित योग्यता अंक प्राप्त किए हैं, वे साढ़े पांच साल के अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 22 नवंबर को शुरू होगी और 23 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी. आवेदन केवल आधिकारिक प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए. निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार सरकारी, ऑल इंडिया और मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी संबंधित श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे.

सरकारी कोटे के तहत प्रवेश के लिए, ओपन कॉम्पिटिशन (ओसी), बैकवर्ड क्लासेस (बीसी), बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम (बीसीएम) और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस/डीनोटिफाइड कम्युनिटीज (एमबीसी/डीएनसी) श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा.

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जाति अरुंथथियार और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवार निर्धारित शुल्क छूट के पात्र हैं. हालांकि, ऑल इंडिया और मैनेजमेंट कोटे के तहत सीट चाहने वाले आवेदकों को, उनकी श्रेणी चाहे जो भी हो, 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा. अधिकारियों ने आवेदन शुल्क, काउंसलिंग शुल्क और एडवांस ट्यूशन फीस के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया है.

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