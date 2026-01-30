मात्र 8 फीट की ऊंचाई से पुल में गिरी कार, गिरते ही बनी आग का गोला, हेडमास्टर सहित दो लेडी टीचर जिंदा जले

गुजरात के राजकोट जिले से भीषण हादसे की खबर सामने आई है. यहां पुल से गिरकर एक कार में आग लग गई. इस हादसे में कार में सवार हेडमास्टर सहित दो महिला टीचर जिंदा जल गए. दुर्घटनास्थल से सामने आई तस्वीर बता रही है कि यह हादसा कितना भयावह था. तस्वीर में कार पुल से नीचे गिरी नजर आ रही हैं, जलने के बाद कार पूरी तरह खाक नजर आ रही है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा राजकोट के गोंडल–आटकोट हाईवे पर शुक्रवार सुबह हुई.



सड़क से 8 फीट नीचे पुल में गिरी थी कार

यहां मोटा मांडवा और मोटा डडवा गांव के बीच एक Aura कार पुल से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई. इस हादसे में कार में सवार 3 लोग जिंदा जल गए. बताया जा रहा है कि कार सड़क से फिसलकर पुल के नीचे उलटी गिर गई थी और इसके तुरंत बाद कार में अचानक आग भड़क उठी. कार सड़क से करीब 8 फीट नीचे पुल में गिरी, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई.

मामले की जांच में लगे पुलिस के जवान.

आग इतनी भीषण कि अंदर बैठे लोग निकल तक नहीं सके

घटना की सूचना मिलते ही गोंडल फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके साथ ही 112 जन रक्षक की टीम भी सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंची. कार में लगी आग इतनी भयावह थी कि अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका.

पुलिस ने बताया- ड्राइवर के कंट्रोल खोने से हुआ हादासा

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच हुआ. सुबह 5:45 बजे 108 एंबुलेंस को दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा. जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन नीचे गिर गया. गिरते ही कार आग का गोला बन गई. जिससे उसमें सवार लोग जिंदा जल गए.

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की फाइल फोटो.

पुल के साइड वॉल को तोड़ते हुए नीचे गिरी कार

कार के अंदर तीन मानव कंकाल दिखा है.पुलिस उपाधीक्षक नवीन चक्रवर्ती ने बताया, 'कार एक छोटी नदी पर बने 8 फुट ऊंचे पुल की साइड की दीवार से टकराई और दीवार तोड़कर नीचे गिर गई.' मृतकों की पहचान छोटा उदेयपुर के एक स्कूल के हेडमास्टर सहित दो लेडी टीचर के रूप में हुई है.



मृतकों के नाम और पहचान

प्रयागकुमार गणपतसिंह बारिया, (हेडमास्टर, मोती| साधली प्राइमरी स्कूल, छोटा उदेपुर)

आशाबेन सत्यपाल चौधरी, (टीचर, गाठिया प्राइमरी स्कूल, छोटा उदेपुर)

नीताबेन एंथनी पटेल, (टीचर, गाठिया प्राइमरी स्कूल, छोटा उदेपुर)

कार की हालत बता रही है कि आग कितनी भीषण लगी होगी.



फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सैंपल

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, 'गाड़ी के नीचे गिरने के तुरंत बाद उसमें आग लग गई, जिससे उसमें सवार लोग अंदर फंस गए, जिससे तीनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.' नवीन चक्रवर्ती ने आगे बताया, पीड़ितों के जले हुए शव बरामद कर लिए गए हैं और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.

