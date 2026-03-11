विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

ओए तेरी! अहमदाबाद में 12 गाड़ियों में अचानक लग गई आग, सारी जलकर खाक

अहमदाबाद के सैलिन अस्पताल के पीछे पार्किंग में लगी 12 कारों में अचानक आग लग गई. आग के कारण सभी कारें जलकर खाक हो गईं.

Read Time: 1 min
Share
ओए तेरी! अहमदाबाद में 12 गाड़ियों में अचानक लग गई आग, सारी जलकर खाक
अहमदाबाद में कारों में लगी आग
अहमदाबाद:

गुजरात के अहमदाबाद में आज अजीब सा वाकया देखने को मिला. दरअसल, साइंस सिटी इलाके में सैलिन अस्पताल के पीछे पार्किंग में खड़ी करीब 12 गाड़ियों में अचानक आग लग गई. आग लगते ही वहां अफरातफरी मच गई. धुएं का गुबार आसमान में फैल गया. आग इतनी तेजी से फैला कि पार्किंग में खड़ी कारों को हटाया तक नहीं जा सका. 

आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं. इसके अलावा एम्बुलेंस को तत्काल घटनास्थल पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने आग पर तत्काल काबू पाने की कोशिश की. 

खबरों के मुताबिक करीब 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं. आग इतना तेज था कि कारों के आसपास जाना भी मुश्किल हो रहा था. जानकारी मिलने तक दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया था. इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gujarat News, Ahmedabad Car Fire, Shaleen Hospital
Get App for Better Experience
Install Now