Amazon-Flipkart की फेस्टिवल सेल में जमकर करें शॉपिंग, इन 10 आसान ट्रिक्स होगी भारी बचत

नवरात्रि बस आने ही वाली है और इसके साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेस्टिवल सेल भी शुरू होने जा रही है. 23 सितंबर से शुरू होने वाली Flipkart Big Billion Days और Amazon Great Indian Festival शॉपिंग करने का एक बेहतरीन मौका दे रही हैं. हर साल इन सेल में लोगों को जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं. लेकिन अगर आपने पहले से कोई प्लान नहीं बनाया, तो आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं या फिर ऐसी चीजें खरीद सकते हैं, जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है.

अगर आप समझदारी से खरीदारी करना चाहते हैं और बजट भी बनाए रखना चाहते हैं, तो ये 10 आसान ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी.

1) पहले से शॉपिंग लिस्ट बनाएं

सेल शुरू होने से पहले ही तय कर लें कि आपको क्या खरीदना है. चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हों या फिर कोई खोने का सामान. लिस्ट बनाने से आप बेवजह की खरीदारी से बचेंगे.

2) बजट तय करें और उसी पर टिके रहें

कुल कितना खर्च करना है, यह पहले से तय कर लें. बार-बार शॉपिंग कार्ट चेक करते रहें ताकि बजट से बाहर न जाएं.



3) अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमत की तुलना करें

कभी-कभी एक ही प्रोडक्ट का दाम अलग वेबसाइट्स पर अलग होता है. इसलिए प्राइस-कंपैरिजन करने वाली वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें और फिर वहां से खरीदारी करें जहां आपको सबसे अच्छी डील मिल रही हो.

4) प्राइस हिस्ट्री जरूर देखें

कई बार सेल से पहले प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया जाता है और फिर डिस्काउंट दिखाया जाता है. ऐसे में प्राइस मॉनिटर करने वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पता लगा सकें कि ऑफर सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा.

5) बैंक और वॉलेट ऑफर का फायदा उठाएं

कुछ खास बैंक कार्ड्स या UPI ऐप्स से पेमेंट करने पर अतिरिक्त छूट मिलती है. इस तरह आप अपनी खरीदारी पर और भी पैसे बचा सकते हैं.

6) एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाएं

अगर आप नया मोबाइल या अप्लायंस खरीद रहे हैं तो देखें कि क्या उस पर पुराने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके का ऑफर है. पुराने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके आप और ज्यादा बचत कर सकते हैं.

7) रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का इस्तेमाल करें

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक कूपन हैं, तो उनका इस्तेमाल करें. इससे आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा.

8) नो-कॉस्ट EMI सोच-समझकर लें

महंगे सामान पर नो-कॉस्ट EMI अच्छा विकल्प है, लेकिन तभी लें जब हर महीने किस्त चुकाना आपके लिए आसान हो. छिपे हुए चार्जेस पर भी ध्यान दें.

9) रिव्यू और रेटिंग जरूर देखें

सिर्फ कम दाम देखकर खरीदारी न करें. प्रोडक्ट और सेलर की रेटिंग और रिव्यू पढ़ना जरूरी है.

10) लिमिटेड टाइम डील पर नजर रखें

कई बार सेल में सीमित समय के लिए शानदार ऑफर आते हैं. अगर आपकी लिस्ट का सामान इसमें मिले तो तुरंत खरीद लें.