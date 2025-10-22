जीविका दीदी, संविदाकर्मियों को स्थायी नौकरी.. तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में खोला वादों का पिटारा

- तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले दो बड़े ऐलान किए हैं. पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने सभी जीविका दीदियों को स्थायी करने और उनका वेतन 30 हजार प्रति माह करने का ऐलान किया है. इसके अलावा तेजस्वी ने सभी संविदाकर्मियों को भी स्थायी करने का ऐलान किया है.
- तेजस्वी ने कहा राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी. तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इसपर नियम बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा.
- हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी भी जीविका दीदियों को स्थायी तौर पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30 हजार प्रतिमाह हम लोग करेंगे.
- तेजस्वी ने कहा कि सभी जीविका दीदियों को 5 लाख तक का बीमा सरकार बनने पर करवाया जाएगा
- तेजस्वी ने कहा कि 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जीविका दीदी के सारे कर्ज माफ किए जाएंगे. बेटी योजना और मां योजना हमारी सरकार बनने पर लाया जाएगा.
- तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर मां-बेटी योजना लाया जाएगा और इसका लाभ महिलाओं को दिया जाएगा.
- तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा.
