साल 2026 में किस महीने कितनी सरकारी छुट्टियां, भारत सरकार का पूरा कैलेंडर देखिए

नया साल 2026 कल से शुरू होने वाला है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए 2026 की छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. सरकार द्वारा जारी इस कैलेंडर में कुल 17 गजेटेड (अनिवार्य) छुट्टियां शामिल हैं, जो पूरे देश में केंद्रीय सरकारी दफ्तरों पर लागू होंगी.

इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रतिबंधित (रेस्ट्रिक्टेड) छुट्टियों की लंबी सूची में से 2 दिन चुनने की सुविधा भी मिलेगी. यह सूची कर्मचारियों को पहले से छुट्टियां प्लान करने में मदद करेगी, खासकर लंबे वीकेंड और ट्रैवल के लिए.

इस साल कई त्योहार वीकेंड पर पड़ रहे हैं, जिससे कुछ लॉन्ग वीकेंड बन सकते हैं. इस्लामिक त्योहारों जैसे ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा आदि की तारीखें चंद्र दर्शन पर निर्भर करेंगी, इसलिए जरूरत पड़ने पर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.