संजय लीला भंसाली की फिल्मों में दिखने वाले इन 7 रंगों का अर्थ है गहरा, क्या आप जानते हैं इनका मतलब ?

संजय लीला भंसाली की बड़ी और शानदार दुनिया में सिनेमा होली के जश्न की तरह लगता है, जो गहरे रंगों, छिपी हुई भावनाओं और विज़ुअल नज़ारों से भरा होता है.

संजय लीला भंसाली की फिल्मों में दिखने वाले इन 7 रंगों का अर्थ है गहरा, क्या आप जानते हैं इनका मतलब ?
संजय लीला भंसाली की फिल्मों में दिखने वाले इन 7 रंगों का अर्थ है गहरा
नई दिल्ली:

संजय लीला भंसाली की बड़ी और शानदार दुनिया में सिनेमा होली के जश्न की तरह लगता है, जो गहरे रंगों, छिपी हुई भावनाओं और विज़ुअल नज़ारों से भरा होता है. भंसाली के लिए रंग सिर्फ देखने में अच्छे लगने वाले विकल्प नहीं हैं. वे कहानी के टूल्स हैं जो ड्रामा को गहरा करते हैं, रोमांस को बढ़ाते हैं, और कहानी को कला के स्तर पर ले जाते हैं. यहां सात रंग दिए गए हैं जो उनके सिनेमाई पैलेट को परिभाषित करते हैं.

लाल - जूनून, प्यार और बलिदान
भंसाली की फिल्मों में लाल रंग एकदम गहरा और यादगार होता है. 'देवदास', 'गोलियों की रासलीला राम-लीला', और 'पद्मावत' में लाल रंग अमर प्यार, सम्मान और दिल तोड़ देने वाले बलिदान को दिखाता है. दुल्हन के लिबास से लेकर सबसे दुखद पलों तक, लाल रंग उनकी कहानियों की भावनाओं को एकदम बढ़ा देता है.

 नीला - अकेलापन, तड़प और अंदरूनी हलचल
'सांवरिया' का नीलापन और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के साये भरे गलियारे उदासी और आत्म-मंथन को दिखाते हैं. नीला रंग भावनात्मक अकेलेपन को दर्शाता है, जो तड़प, दिल टूटने और अनकहे दर्द का एक विज़ुअल प्रतीक है.

सफेद - ताकत, पवित्रता और खामोश मजबूती
भंसाली की फिल्मों में सफेद रंग के कई मतलब होते हैं. 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में सफेद रंग रुतबे और दबदबे का प्रतीक बन जाता है, वहीं 'हम दिल दे चुके सनम' में यह मासूमियत और कमजोरी को दिखाता है. भंसाली की फिल्मों में सफेद रंग कभी भी फीका नहीं होता, यह सबका ध्यान खींचता है.

गोल्ड (सुनहरा) - भव्यता, विरासत और शाही अंदाज
'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' में सुनहरे रंग से स्क्रीन शानदार दिखती है.चमकते महल, भारी गहने और सजावटी अंदरूनी हिस्से ड्रामा को शाही बना देते हैं, जो गर्व, विरासत और ताकत की कहानियों को और मज़बूत करते हैं.

 हरा - चाहत, जलन और मना किया गया प्यार
हरा रंग अक्सर इमोशनल तनाव और कामुक तड़प को दिखाता है. 'राम-लीला' और 'देवदास' में पन्ना जैसे हरे शेड्स दुश्मनी और रोमांस को बढ़ाते हैं, जिससे चाहत बहुत गहरी और खतरनाक लगती है. 

 काला - ताकत, रहस्य और विनाश
काला रंग उन पलों में हावी रहता है जहां दबदबा या बहुत ज्यादा तेज़ी होती है. 'पद्मावत' और 'बाजीराव मस्तानी' में अंधेरे से भरे युद्ध के दृश्यों या डार्क किरदारों के जरिए, काला रंग महत्वाकांक्षा, हुकूमत और आने वाली तबाही का रंग बन जाता है.

 पिंक और बहुत सारे रंग - रोमांस, जश्न और त्योहार
'बाजीराव मस्तानी' और 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में, चमकीले पिंक और ढेर सारे रंग बड़े जश्न और गहरे रोमांस को ज़िंदा कर देते हैं.  ये रंगों से भरे पल ख़ुशी, परंपरा और जवानी की एनर्जी को बढ़ाते हैं. साथ ही, ये उन इमोशनल तनाव और झगड़ों के एकदम उलटे होते हैं जो बाद में आते हैं - बिल्कुल होली के रंगों की तरह जो फीके पड़ने से पहले खूब चमकते हैं.

गुरु दत्त और राज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ भंसाली का नाम अक्सर लिया जाता है. आज वे एक ऐसे लिविंग लीजेंड हैं जिनका सिनेमा बॉक्स ऑफिस के नंबरों से कहीं ऊपर है. उन्हें के. आसिफ जैसे महान निर्देशकों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कहानियों को एकदम असली और शानदार तरीके से दिखाने का एक बेंचमार्क सेट किया है. भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में वे एक बड़ी हस्ती हैं, जिन्होंने अपनी अलग कहानी कहने के अंदाज़ और बड़े विज़न के साथ भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई है.

आगे देखें तो, भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' उनके शानदार करियर का एक और बड़ा चैप्टर बनने का वादा करती है, जो शायद उनके रंगों के पैलेट में नए शेड्स जोड़ देगी. संजय लीला भंसाली के लिए, सिनेमा एक कैनवास है और हर फ्रेम भावनाओं का एक रंग है. होली की तरह, उनकी फिल्में प्यार, दुख, भव्यता और रोमांस को मिलाकर एक जादुई नज़ारा बनाती हैं, जो यह साबित करता है कि उनकी दुनिया में, रंग सच में शब्दों से ज्यादा बोलते हैं.
 

