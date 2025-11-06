गोरखपुर: गो तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ 25 हजार का इनामी

गोरखपुर के खोराबार पुलिस ने गो तस्करी में वांछित और 25 हजार के इनामी अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. गो तस्करी से संबंधित मुकदमे का वांछित अभियुक्त देर रात मोटरसाइकिल से बनसप्ति माता मंदिर तिराहे की ओर आ रहा था. पुलिस ने जब उसे रुकने का संकेत दिया, तो उसने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू शाह पुत्र मन्नू शाह निवासी अहिरौली दुबौली तकिया थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज (बिहार) के रूप में हुई है. गो-तस्करी, पशु क्रूरता अधिनियम से जुड़े कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था. आरोपी के खिलाफ पहले से गो-हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मामले दर्ज हैं. पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा .315 बोर, एक फायर हुआ खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस ने पकड़े गए गो-तस्कर के किहलाफ़ धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा पंजीकृत किया है.

इनपुट-अबरार अहमद