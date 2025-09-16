अच्छे मानसून से खरीफ फसलों को मिली नई जान, बुआई 14.92 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी

देशभर में मानसून ने जहां लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा किए, वहीं अच्छी बारिश ने खरीफ फसलों को नई जान मिली है. इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने उत्तर भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों समेत देश के कई इलाकों में भयंकर कोहराम मचाया, लेकिन सीजन में देशभर में औसत से ज्यादा बारिश का खरीफ फसलों की बुआई पर अच्छा असर पड़ा है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.

बुआई 14.92 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितम्बर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की कुल बुआई 12 सितम्बर, 2024 की तुलना में 14.92 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गई. सबसे अहम बात है कि 12 सितम्बर, 2025 तक चावल की बुआई में 8.45 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. देश में चावल की फसल का बुआई क्षेत्र 12 सितम्बर, 2024 को 430.06 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 12 सितम्बर, 2025 तक बढ़कर 438.51 लाख हेक्टेयर हो गया.

दलहन के फसलों में भी हुआ इजाफा

सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के जरिए प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर मॉनसून सीजन के दौरान दलहन के फसलों की बुआई पर कुछ हद तक दिख रहा है. कृषि विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक, 5 सितम्बर, 2025 तक दलहन की बुआई में 1.94 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. अलग-अलग दलहन की फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 12 सितम्बर, 2024 को 117.25 हेक्टेयर था, जो 12 सितम्बर, 2025 को बढ़कर 118.06 लाख हेक्टेयर हो गया.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मोटे अनाज की बुआई में दर्ज की गयी है. मोटे अनाज की फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 12 सितम्बर, 2024 को 180.75 हेक्टेयर था, जो 12 सितम्बर, 2025 को 12.17 लाख हेक्टेयर बढ़कर 192.91 लाख हेक्टेयर हो गया. इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने नार्मल डेट से 9 दिन पहले यानि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था. आमतौर पर मॉनसून 08 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है.