कौन चला रहा था तेज रफ्तार वाली थार, बुजुर्ग को कुचला, 19 साल के शौर्य गोयल को कुछ घंटों में जमानत

द्वारका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हो, कानपुर की वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज और अब गोवा में किराए की थार.. सिर्फ जगहें बदलीं लेकिन हादसे का पैटर्न लगभग एक सा है. हैरानी की बात यह है कि इन सभी घटनाओं में कार की ड्राइविंग सीट पर नाबालिग ही पाए गए. न रफ्तार का होश न इसके चलते होने वाले नुकसान का... जब मन किया किसी को भी अपना शिकार बना लिया. अब गोवा में हुए ताजा रोड रेज केस को ही ले लीजिए. लड़के ने गोवा घूमने के लिए किराए पर थार ली थी और उसने एक आई20 पर इतनी जोर की टक्कर मारी कि भोपाल से आए 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई. अब केस को अलग रंग देने के लिए उम्र छिपाने और घटना के वक्त खुद की मौजूदगी से मुंह फेर लेने वाली बातें हो रही हैं. यह भी पता चला है कि आरोपी शौर्य गोयल नाबालिग है और मात्र 19 साल का है. इस केस में चश्मदीद ने भी घटना की आंखोदेखी बताई है.

पुलिस ने अबतक क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने बताया कि उत्तरी गोवा में लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में एक महिंद्रा थार (नंबर: GA-03-V-5695) के ड्राइवर शौर्य गोयल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी किया था. पुलिस का कहना है कि गाड़ी शौर्य ही चला रहा था.हालांकि आज उसे बेल भी मिल गई है.बीएनएस की जिन तीन धाराओं में शौर्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था,उनमें जमानत संभव थी. शौर्य के अलावा कार में 4 और लोग थे और चारों लड़कियां थीं. आरोपी दर्ज एफआईआर (FIR) के अनुसार, यह घटना तब हुई जब आरोपी ड्राइवर मापुसा से अंजुना की ओर जा रहा था. हादसे के बाद घायल बुजुर्ग व्यक्ति को मापुसा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था-

➤धारा 106(1): लापरवाही से मौत का कारण बनना

➤धारा 281: सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना

➤धारा 125: दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना



चश्मदीदों ने बताई पूरी बात

उत्तरी गोवा के मापुसा-अंजुना मार्ग पर हुए दर्दनाक थार हादसे में अब एक नया मोड़ आ गया है. जहां पुलिस का कहना है कि गाड़ी एक युवक चला रहा था, वहीं मौके पर मौजूद चश्मदीदों (Eyewitnesses) का दावा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर को बदला गया था. चश्मदीदों के अनुसार, शुरुआत में एक लड़की गाड़ी चला रही थी, लेकिन हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर बदल दिया गया. बताया जा रहा है कि यह गाड़ी मापुसा से आ रही थी और इसमें सवार लोग विनायक इलाके के थे. इस टक्कर में एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है, जबकि अन्य की हालत गंभीर है.

घटना कैसे हुई?

उत्तरी गोवा के मापुसा-अंजुना मार्ग किराए की थार ने एक आई20 कार को टक्कर मार दी जिसके बाद उसमें बैठे 65 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचा नहीं पाए. इस हादसे में दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. आई 20 में सवार पांच महीने का बच्चा बाल-बाल बच गया.