"पापा, मैं था...": किराए की थार ने गोवा में आई20 को टक्कर मारी, भोपाल के पर्यटक की मौत

उत्तरी गोवा के असागाओ में हैप्पी बार जंक्शन पर एक किराए की महिंद्रा थार एसयूवी की टक्कर अपने ही परिवार के हैचबैक कार के पिछले हिस्से से हो गई, जिससे भोपाल के 65 वर्षीय पर्यटक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को हुई. भगतराम शर्मा परिवार के सदस्यों के साथ हुंडई आई20 में यात्रा कर रहे थे. दुर्घटना में लगी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. हैचबैक में सवार दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आई 20 में सवार पांच महीने का बच्चा बाल-बाल बच गया. पुलिस ने बताया कि महिंद्रा थार किराए की गाड़ी थी. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि टक्कर के तुरंत बाद थार में सवार लोगों ने अपनी सीटें बदलने की कोशिश की.

ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में थार में सवार एक पुरुष को फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें "पापा, मैं चौराहे पर था..." शब्द सुनाई देते हैं, जिसके बाद उसकी आवाज धीमी हो जाती है. क्षतिग्रस्त एसयूवी की पिछली सीटों पर तीन महिलाएं दिखाई दे रही हैं. बताया जाता है कि घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि स्थानीय लोगों ने थार में सवार लोगों पर चालक (कथित तौर पर एक महिला) को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

फुटेज में हैचबैक का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है.

पुलिस ने किराए पर ली गई गाड़ी को जब्त कर लिया है और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत का मामला दर्ज किया है. अधिकारी 'चालक बदलने' के आरोपों की जांच कर रहे हैं.

अधिकारी चौराहे के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि टक्कर के समय थार कौन चला रहा था. वाहन पुलिस हिरासत में है.घायल परिवार के दो सदस्यों का इलाज चल रहा है, जबकि शिशु को एहतियात के तौर पर चिकित्सा निगरानी में रखा गया है.

पुलिस ने कहा है कि जांच में फोरेंसिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वीडियो फुटेज पर विचार किया जाएगा ताकि टक्कर की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.