Goa Fire: इमारत बनी आग का गोला, निकलने का वक्त तक नहीं मिला... गोवा नाइट क्लब में आखिर हुआ क्या?

नॉर्थ गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार तड़के हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 23 लोगो की मौत हो गई. मरने वालों में चार पर्यटक भी शामिल हैं. सवाल .ह है कि आग आखिर लगी कैसे, जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. गोवा पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तड़के करीब 1 बजे हुआ, जब रसोई के पास रखे एक गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हो गया.

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जब मैं घर जा रहा था, तो मैंने एक धमाका सुना. बाद में, एम्बुलेंस को मौके पर आते देखा. जब हम उस जगह पर पहुंचे, तो हमने देखा कि घटना पहले ही हो चुकी थी.



देखते ही देखते आग का गोला बनी इमारत

विस्फोट इतना तेज था कि आग की लपटों ने कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इस वजह से अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का समय तक नहीं मिला. मामले की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. जिसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. शुरुआती जांच के मुताबिक, विस्फोट के समय क्लब के अंदर नियमित तैयारी और बंद करने का काम चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि गैस रिसाव की वजह से विस्फोट हुआ हो.

मरने वालों में 4 पर्यटक और 19 कर्मचारी

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों में 4 पर्यटक और क्लब के 19 कर्मचारी शामिल हैं, जो ब्लास्ट के दौरान अंदर फंसे हुए थे. एक तरफ पुलिस गैस सिलेंडर विस्फोट से आग लगने की बात कह रही है. वहीं नाइट क्लब के पास रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने धमाके की कोई आवाज़ नहीं सुनी. हालांकि पुलिस ने भी सिलेंडर ब्लास्ट की पुष्टि की है. मामले की जांच की जा रही है.

नाइट क्लब सील, मालिकों से हो रही पूछताछ

स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और जिला अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. वहीं मृतकों के शवों को अंदर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नाइट क्लब को फिलहाल सील कर उसके मालिकों और प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है.