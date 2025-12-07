गोवा के नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर ब्लास्ट, 3 महिलाओं और 20 पुरुषों समेत 23 की मौत

गोवा के एक नाइट क्लब में देर रात बड़ा हादसा हो गया. अरपोरा गांव के एक नाइटक्लब में रात 1 बजे के करीब भीषण आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं. इनमें कुछ पर्यटक भी शामिल हैं. मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं, जो वहां काम कर रहे थे. वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग की वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. आग लगने के कारण की जांच की जा रबी है. लेकिन ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंद तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा में हुई मौत पर शोक जताते हुए घटना का कारण पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन लोगों की जान गई है, वह उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. गोवा सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा. गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है.

नॉर्थ गोवा के रेस्टोरेंट में आग की घटना पर बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने दुख जताते हुए कहा कि मरने वालों में ज़्यादातर लोगो स्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे स्थानीय हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद गोवा के बाकी सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है. पर्यटक हमेशा से गोवा को एक बहुत सुरक्षित जगह मानते आए हैं, लेकिन आग लगने की घटना बहुत परेशान करने वाली है, और ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए. पर्यटक और इन जगहों पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है.

गोवा DGP आलोक कुमार ने बताया कि अरपोरा स्थित एक रेस्तरां से रात 12.04 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में आग लगने की सूचना मिली. तुरंत पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हु. कुल 23 लोगों की मौत हुई है. सभी शवों को निकाल लिया गया है. पुलिस घटना के कारणों की जांच करेगी और जो भी निष्कर्ष आता है उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे.