आग, धुआं, अफरातफरी... गोवा नाइट क्लब के वायरल वीडियो वाली बेली डांसर का क्या हुआ, जानें पूरा अपडेट

नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में शनिवार, 6 दिसंबर की रात भयंकर आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पर्यटक और क्लब स्टाफ भी शामिल हैं. इस बीच नाइटक्लब आग हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक वीडियो में एक महिला डांसर परफॉमेंस देती नजर आ रही है. नाइटक्लब में परफॉर्म कर रही बेली डांसर कौन है, उसके बारे में जानिए सबकुछ

ये भी पढ़ें : गोवा हादसा: पत्नी को बाहर धकेला, 3 बहनों को बचाने गए तो लपटों में समा गए... दिल्ली के परिवार की दर्दनाक कहानी

कौन है बार डांसर जिनका वीडियो वायरल

वीडियो में आग लगने से पहले जो डांसर डांस करती दिख रही है, उनका नाम क्रिस्टीना है. क्रिस्टिना कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर है जो कि नाइक्लब में काम करती हैं. गोवा के अर्पोरा (Arpora) इलाके में स्थित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में भयानक आग लगने से पहले सबकुछ ठीक था उसी लक्त क्रिस्टीना बार में डांस कर रही थी. क्रिस्टिना के डांस करते-करते अचानक से चिंगारी दिखी और देखते ही देखते पूरा नाइटक्लब आग के आगोश में आ गया.

ये भी पढ़ें : गोवा नाइटक्‍लब अग्निकांड: सभी 25 मृतकों की पहचान, दिल्ली के चार पर्यटकों भी गई जान

कैसे बची डांसर की जान

जब नाइटक्लब में आग लगी तो उस वक्त कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर क्रिस्टिना तब शो में प्रदर्शन कर रही थीं. इस डरावने अनुभव को बताते हुए क्रिस्टिना ने कहा कि अचानक आग लगी और फिर म्यूजिक रुक गया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ. मैं बस रो रही थी, मेरा सिर हिल रहा था. क्रिस्टिना ने बताया कि क्रू मेंबर की वजह से मेरी जान बच पाई. जब वह ग्रीन रूम की ओर भागने की कोशिश कर रही थीं, तो क्रू मेंबर ने उन्हें रोका क्योंकि वहां तक आग पहुंच चुकी थी. क्रिस्टिना ने कहा कि उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया, यही मेरी जान बचाने वाला पल था.