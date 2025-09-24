एशिया कप के भारत-बांग्लादेश मुकाबले में छाया 'NDTV GOOD TIMES', दुबई स्टेडियम में दिखी झलक

एनडीटीवी (NDTV) ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नया आयाम देते हुए NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर दी है, जिसकी धूम UAE के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिली. दरअसल एशिया कप 2025 का आयोजन हो रहा है. इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में एनडीटीवी गुड टाइम्स की एक झलक स्टेडियम में सभी फैंस के सामने आई.

प्रतिष्ठित कलाकारों को मिलेगा मंच

जब से NDTV Good Times की लॉन्चिंग हुई है, तभी से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हर युवा के जुबां पर है. NDTV Good Times के जरिए एनडीटीवी ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में भी कदम रखा है. NDTV Good Times देश के अनेक शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देगा, जहां हर शाम एक यादगार उत्सव में बदल जाएगी.

लॉन्चिंग पर बॉलीवुड की हस्तियों ने जमाया रंग

इससे पहले लॉन्चिंग के मौके पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपनी खास परफॉर्मेंस भी दिखाई. एनडीटीवी गुड टाइम्स लॉन्च पर नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल ने अपनी खास परफॉर्मेंस दी. जबकि सिंगर शंकर महादेवन, एआर रहमान और सोनू निगम ने एनडीटीवी गुड टाइम्स के साथ जुड़ने को लेकर अपने विचार साझा किए. इन सभी कलाकारों ने 'एनडीटीवी गुड टाइम्स' के नए अवतार के लिए इसकी तारीफ भी की.

'NDTV हमेशा समाज और स्टोरीटेलिंग के संगम पर खड़ा रहा'

NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV हमेशा समाज और स्टोरीटेलिंग के संगम पर खड़ा रहा है. NDTV Good Times के जरिए हम उस प्रतिबद्धता को लाइव कल्चर और एक्सपीरियंस की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां हर प्रस्तुति पूरे भारत के दर्शकों के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा, जुड़ाव और यादगार लम्हों का जरिया बनेगी.