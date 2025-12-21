विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजियाबाद के मॉल में घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, वायरल हो रहा है वीडियो

गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक युवक ने फिल्मी अंदाज में अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया. उसने घुटनों पर बैठकर अंगूठी दी, फिर मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया.

Read Time: 2 mins
Share
गाजियाबाद के मॉल में घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, वायरल हो रहा है वीडियो
  • गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में युवक ने अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रपोज किया
  • युवक ने प्रपोजल के बाद मांग में सिंदूर भरकर अपनी प्रेमिका को मंगलसूत्र पहनाया, जो सभी के लिए चौंकाने वाला था
  • इश्क के इजहार का ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

इश्क यकीनन खूबसूरत होता है लेकिन उससे भी ज्यादा हसीन होता है किसी आशिक का अपनी माशूका से प्रेम का इजहार करना. ये लम्हा ऐसा होता है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए सजो कर रखना चाहता है. गाजियाबाद के एक मॉल में हकीकत कुछ ऐसा ही था. वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया. भीड़ के बीच युवक ने घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया, फिर मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया.  इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

ये भी पढ़ें : मां ट्रेन में बैठने जा रही, पापा स्टेशन पर उदास चुपचाप खड़े रहे, इमोशनल Video ने हर किसी को रुला दिया

फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज

गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मॉल के अंदर एक युवक ने सबके सामने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया और फिर मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया. वीडियो में दिख रहा है कि युवक मॉल के बीचों-बीच घुटनों के बल बैठकर युवती को प्रपोज करता है. इसके बाद उसने न सिर्फ़ अंगूठी दी, बल्कि मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे.

ये भी पढ़ें : 19 मिनट के वायरल वीडियो में क्या ये लड़की थी? पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इस अनोखे प्रपोजल पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे रोमांटिक बता रहे हैं तो कुछ सार्वजनिक जगह पर इस तरह के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं. घटना के दौरान मॉल में मौजूद लोग इस जोड़े को देख कर रुक गए। कई लोगों ने तालियां बजाकर इस पल को सेलिब्रेट किया. गाजियाबाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे प्यार का अनोखा इज़हार बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे पब्लिक स्टंट कह रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghaziabad Mall Proposal, Viral Video, Romantic Proposal In Mall, Gaur Central Mall, Boy Proposes Girl
Get App for Better Experience
Install Now