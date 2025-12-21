गाजियाबाद के मॉल में घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, वायरल हो रहा है वीडियो

- गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में युवक ने अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रपोज किया
- युवक ने प्रपोजल के बाद मांग में सिंदूर भरकर अपनी प्रेमिका को मंगलसूत्र पहनाया, जो सभी के लिए चौंकाने वाला था
- इश्क के इजहार का ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है
इश्क यकीनन खूबसूरत होता है लेकिन उससे भी ज्यादा हसीन होता है किसी आशिक का अपनी माशूका से प्रेम का इजहार करना. ये लम्हा ऐसा होता है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए सजो कर रखना चाहता है. गाजियाबाद के एक मॉल में हकीकत कुछ ऐसा ही था. वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया. भीड़ के बीच युवक ने घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया, फिर मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.
गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में पहले लड़की को किया प्रपोज, फिर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया, वीडियो वायरल#Ghaziabad | #ViralVideo pic.twitter.com/l7eYVF9QPG— NDTV India (@ndtvindia) December 21, 2025
फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज
गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मॉल के अंदर एक युवक ने सबके सामने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया और फिर मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया. वीडियो में दिख रहा है कि युवक मॉल के बीचों-बीच घुटनों के बल बैठकर युवती को प्रपोज करता है. इसके बाद उसने न सिर्फ़ अंगूठी दी, बल्कि मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इस अनोखे प्रपोजल पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे रोमांटिक बता रहे हैं तो कुछ सार्वजनिक जगह पर इस तरह के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं. घटना के दौरान मॉल में मौजूद लोग इस जोड़े को देख कर रुक गए। कई लोगों ने तालियां बजाकर इस पल को सेलिब्रेट किया. गाजियाबाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे प्यार का अनोखा इज़हार बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे पब्लिक स्टंट कह रहे हैं.
