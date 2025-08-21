विज्ञापन
गाजियाबाद में गैंगरेप पीड़िता का फंदे से लटका मिला शव, परिवार ने पुलिस पर भी उठाए गंभीर सवाल

Ghaziabad Gang Rape Case: परिजनों के मुताबिक क्योंकि युवती मूक बधिर और मानसिक रोगी थी तो वो अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थी. ऐसे ही वो 18 तारीख को निकल गई थी और घूमते हुए पास के एक गांव में पहुंच गई थी.

गाजियाबाद में गैंगरेप पीड़िता का फंदे से लटका मिला शव, परिवार ने पुलिस पर भी उठाए गंभीर सवाल
पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश
  • गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में 23 वर्षीय मूक बधिर और मानसिक रोगी युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की
  • युवती के साथ 18 अगस्त को गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था
  • परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि एफआईआर समय पर नहीं लिखी गई और मेडिकल जांच भी नहीं हुई थी
यूपी के गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में 23 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पीड़िता के घर पर ही उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला. अपनी जान देने वाली युवती के साथ 18 अगस्त को गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद अब उसने ये कदम उठाया है. गैंगरेप के बाद पिता की दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया था कि तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. युवती मूक बधिर और मानसिक रोगी भी थी. उसका इलाज दिल्ली में चल रहा था. अब युवती की मौत के बाद पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. 

परिवार ने पुलिस पर लगाए आरोप

परिजनों के मुताबिक क्योंकि युवती मूक बधिर और मानसिक रोगी थी तो वो अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थी. ऐसे ही वो 18 तारीख को निकल गई थी और घूमते हुए पास के एक गांव में पहुंच गई थी. परिजनों का आरोप है कि वहां उसके साथ गैंगरेप किया गया. परिजनों ने पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं. परिजनों के मुताबिक न तो समय से उनकी FIR लिखी गई ना ही मेडिकल हुआ. साथ ही मौत के बाद एक टेंपो में उसके शव को ले जाया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले में पुलिस पर उठते सवालों के बीच डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना है कि सूचना मिलने के बाद कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा दी गई हैं. इसके लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और लोग लड़की के साथ हुई इस दरिंदगी से गुस्से में हैं. 

शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि युवती ने परेशान होकर खुद की जान ले ली है. हालांकि फंदे पर लटका हुआ शव मिलने के बाद पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है. पिता ने दावा किया है कि उसने खुद ही फंदा लगाकर अपनी जान ली है. फिलहाल मामले की जांच तेज हो गई है और पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं. 

