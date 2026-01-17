विज्ञापन
विशाखा ग्रुप के 25 साल: गौतम अदाणी ने दी बधाई, भविष्य के लिए साझा किया बड़ा विजन

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने विशाखा ग्रुप और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ बिजनेस की सफलता नहीं बल्कि भरोसे का जश्न मना रहे हैं.

Vishakha Group's 25th Anniversary Celebrations: देश के बड़े औद्योगिक घरानों में से एक विशाखा ग्रुप (Vishakha Group)  आज, 17 जनवरी को अपनी सफलता के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस खास मौके पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कंपनी के सफर की सराहना की और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए.

गौतम अदाणी ने विशाखा ग्रुप की ढाई दशकों की यात्रा को प्रेरणादायक बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के लिए 25 साल पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो मेहनत, इनोवेशन और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाती है

विशाखा ग्रुप को दी बधाई

अपने संबोधन में गौतम अदाणी ने विशाखा ग्रुप के चेयरमैन जिगेश दोशी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "मेरे और जिगेश के लिए विशाखा एक जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे भरोसा और दोस्ती एक भविष्य बना सकती है, जहां भरोसा सबसे बड़ी पूंजी के रूप में होता है. ऐसे में आज हम सिर्फ बिजनेस की सफलता नहीं बल्कि भरोसे का जश्न मना रहे हैं."

विश्वास की कहानी

गौतम अदाणी ने खासतौर पर विशाखा ग्रुप के नेतृत्व की तारीफ की, जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों को हासिल किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि यह रिश्तों और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बारे में भी है.

अदाणी ग्रुप के साथ साझेदारी

विशाखा ग्रुप और अदाणी ग्रुप के बीच लंबे समय से मजबूत व्यावसायिक संबंध रहे हैं, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में. विशाखा ग्रुप खासतौर पर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यानी खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखने वाली मॉर्डन पैकेजिंग, सोलर कंपोनेंट्स (ग्लास और एल्युमिनियम फ्रेम) और ड्रिप इरिगेशन यानी खेती के लिए आधुनिक सिंचाई पाइप में काम कर रही है. 

