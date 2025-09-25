जो सपनों के लिए राह बदलते हैं वही इतिहास गढ़ते हैं... अदाणी ग्रीन टॉक्स को संबोधित करते हुए बोले गौतम अदाणी

अदाणी Green Talks के चौथे एडिशन की शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में हुई. इस कार्यक्रम के दौरान अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि हर छोटा अंकुर अपने भीतर बदलाव की एक नई आवाज छिपाए होता है और वही छोटे बीज आगे चलकर महान इतिहास गढ़ते हैं.

गौतम अदाणी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन टॉक्स की शुरुआत 4 साल पहले एक साधारण लेकिन गहरे विश्वास के साथ हुई थी . हम उन चुनिंदा लोगों से सीख सकते हैं जो कंफर्ट की जगह विजन चुनते हैं, आसान रास्ते छोड़कर मुश्किल राह पकड़ते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का साहस दिखाते हैं.

उन्होंने कहा कि ग्रीन टॉक्स इस विश्वास पर आधारित है कि हर नया आइडिया अपने भीतर बदलाव का ब्लूप्रिंट छुपाए होता है. ग्रोथ कभी सीधा नहीं होता, यह उतार-चढ़ाव से गुजरता है और लंबे समय तक छिपा रहता है. लेकिन जैसे ही एक हरी कली जमीन से बाहर आती है, यह आजादी और उम्मीद के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है .

गौतम अदाणी ने कहा, “हर अंकुर में छिपी है क्रांति की आवाज, यही छोटे बीज रचते हैं महान इतिहास.” उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक एंटरप्रोन्योर के रूप में वह जानते हैं कि सपने देखना क्या मायने रखता है, क्योंकि इतिहास में वही लोग याद रहते हैं जो सपनों को सच करने का साहस दिखाते हैं.

उन्होंने कहा कि जब भी वह एंटरप्रोन्योर्स से मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले लोग वे होते हैं जो सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हैं. ऐसे लोग दौलत या शोहरत की तलाश में नहीं होते, बल्कि उनका मकसद समाज को बेहतर बनाना होता है. गौतम अदाणी ने कहा, “जो सपनों के लिए राह बदलते हैं, वही इतिहास की रेखाएं गढ़ते हैं.”

Green Talks 2025 सिर्फ बिजनेस की दुनिया की बातें नहीं है, बल्कि यह उन सपनों और विचारों की कहानी है जो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं. गौतम अदाणी का मानना है कि ऐसे ही विजन और साहस से इतिहास की नई इबारत लिखी जाती है.

गौतम अदाणी ने कहा, मैं इस साल के कुछ प्रतिभागियों से मिला और कुछ चिरपरिचित चेहरे थे. इस समय की नई पीढ़ी भारतीय सरजमीं से ही आगे बढ़ाने की इच्छुक है. ये वही भारत है, जहां हर कोना एक चिंगारी है. बस सही हवा मिले तो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाएं और देश को दूसरे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करें, जो देश को तकनीक, इनोवेशन के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर और आजाद बनाएं. हमारे लोकतत्र को मजबूत करें. यही समझ ही ग्रीनटॉक्स की अवधारणा है.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष की बात कही. इसमें हमें असमानता, स्थिरता और उदासीनता को खत्म करना है. यही ग्रीन टॉक्स की सोच और बुनियाद है.

