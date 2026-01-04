विज्ञापन
गौतम अदाणी ने भूटान संग 5,000 मेगावाट हाइड्रो पावर MoU पर किए हस्ताक्षर, कहा- यहां आना हमेशा खुशी की बात

गौतम अदाणी ने बताया कि भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. दोनों देशों ने 5,000 मेगावाट हाइड्रो पावर के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए, साथ ही 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत भी कर दी गई.

अदाणी ग्रुप के चेयरमेन गौतम अदाणी ने भूटान पहुंचकर अपनी साझेदारी को एक नए चरण में आगे बढ़ाया है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भूटान लौटना हमेशा सुखद रहता है और वह Gelephu Mindfulness City के संस्थापक सदस्यों में से एक होने पर स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं.

उन्होंने इस परियोजना को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की दूरदृष्टि का प्रतीक बताया, जो mindful और sustainable विकास के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग में अहम प्रगति

अदाणी ने बताया कि भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. दोनों देशों ने 5,000 मेगावाट हाइड्रो पावर के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए, साथ ही 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत भी कर दी गई. इस अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे की उपस्थिति के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी सतत विकास, भरोसे और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर आधारित है और इसे आगे भी और मजबूत किया जाएगा.

