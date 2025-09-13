प्रेमानंदजी का अपमान... दिशा पटानी के घर फायरिंग पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी इन दिनों मुश्किलों में हैं. उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके घर पर शुक्रवार को कई राउंड हुई. एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग करवाने (Disha Patani House Firing) वाला कोई और नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है. USA में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा Gangster Rohit Godara) ने खुद वॉइस मैसेज जारी कर दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. उसने कहा कि संतों का अपमान नहीं सहेंगे.इससे पहले एक पोस्ट में भी फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने ही ली थी.

गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो मैसेज

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने वॉइस मैसेज में कहा है कि दिशा पटानी की बहन खुशबू ने कुछ दिनों पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और इसका वीडियो बनाकर डाला था. इसी मामले को लेकर उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है. अगर उनके घर में किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी.

बॉलीवुड कलाकारों को गैंगस्टर की चेतावनी

रोहित गोदारा ने बॉलीवुड कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नंगा नाच बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें. वहीं गैंगस्टर ने मीडिया से अपील की कि उसका नाम लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से न जोड़ें. ये लोग सिर्फ सनातन धर्म का नाम लेकर ढोंग करते हैं, धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है. उनके साथ नाम जोड़कर हमारा अपमान न करें. उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है.

दिशा पटानी की बहन ने प्रेमानंद जी का अपमान किया

बता दें कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पत्नी ने कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर कमेंट किया था. उस टिप्पणी को फॉलोअर्स ने प्रेमानंद जी से जोड़कर खुशबू पाटनी की ट्रोलिंग शुरू कर दी थी. तब ख़ुशबू पाटनी ने सफ़ाई जारी करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी का ग़लत मतलब निकालकर उसे प्रेमानंद जी से जोड़ दिया गया.