विज्ञापन
विशेष लिंक

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने ली जिम्मेदारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग की खबर सामने आई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

Read Time: 2 mins
Share
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने ली जिम्मेदारी
बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग. रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी.
  • बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है. उनके पिता ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दी है.
  • दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए पांच टीमें बनाई हैं.
  • एक सोशल मीडिया पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बरेली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई है. बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर हुई इस फायरिंग को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फायरिंग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. इधर इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है. जिसके बाद यह मामला और हाईप्रोफाइल हो गया है. पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है.

दिशा पाटनी के घर अज्ञात व्यक्ति के फायरिंग करने की घटना को लेकर बरेली SSP अनुराग आर्य ने बताया कि पांच टीमें बनाकर हमलावरों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है. दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने आज शाम पुलिस को एक शिकायत देकर कल रात 3.30 बजे अपने घर के सामने फायरिंग किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है.

जगदीश पाटनी की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल पांच टीमें बनाकर पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में एक सोशल मीडिया हैंडल से वीरेंद्र चारण नाम के शख़्स ने दावा किया है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग इस घटना की ज़िम्मेदारी लेता है.

दावा है कि प्रेमानंद जी महाराज के अपमान की वजह से जगदीश पाटनी के घर पर फायरिंग कराई गई है. इस पोस्ट में लिखा है कि सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा. इसमें ये भी लिखा गया है कि अभी ये ट्रेलर है, अगली बार जिसने भी संतों का अपमान किया, उसे ज़िंदा छोड़ा नहीं जाएगा. ये कहा गया है कि ये मैसेज फ़िल्म जगत से जुड़े सभी लोगों के लिए है.

खबर अपडेट की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Patni, Disha Patni News, Rohit Godara, Rohit Godara Gang, Bareilly
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com