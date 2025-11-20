निकाल दी सारी हेकड़ी.... हिसार पुलिस ने गैंगस्टर को बेड़ियां लगाकर पूरे बाजार में घुमाया

हिसार में पुलिस ने कुख्यात आदतन अपराधी दलजीत सिहाग के हाथों में बेड़ियां डालकर बाजारों में घुमाया. 61 मामलों के इस अपराधी की जिले की हांसी पुलिस द्वारा पैदल परेड करवाई गई है. पुलिस ने गांव सिसाय निवासी गैंगस्टर दलजीत को झज्जर से एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. इसके बाद उसके दोनों हाथों को बेड़ियों से बांधा और पैदल परेड करवाई गई. गैंगस्टर की परेड के दौरान भारी पुलिस दलबल भी उसके साथ मौजूद रहा. इस दौरान बाजारों में लोगों ने गैंगस्टर की परेड देखकर पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा.

दरअसल, DGP ओपी सिंह के आदेश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत हांसी पुलिस ने कुख्यात अपराधी सिसाय निवासी दलजीत सिहाग को झज्जर से एक दिन का प्रोडक्शन वारंट लेकर रिमांड पर लिया है. पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद गैंगस्टर दलजीत को हांसी के बाजारों में बेड़िया डालकर कई किलोमीटर तक घुमाया.

61 संगीन मामलों में आरोपी है दिलजीत

दिलजीत सिहाग फिरौती, लूटपाट, जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास सहित करीब 61 मुकदमों में वांछित रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे कठोर कदम न केवल बदमाशों को संदेश देते हैं, बल्कि यह समाज को जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है.

दलजीत सिहाग जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में हांसी में मिंटू गुर्जर की हत्या की थी. यह हत्या 2016 में दलजीत और उसके साथियों ने मिलकर की थी. इस मामले में 30 जनवरी 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसी मामले में दलजीत झज्जर जेल में बंद है.

सोशल मीडिया पर सवा लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स

हांसी SP अमित यशवर्द्धन ने बताया कि दलजीत सिहाग कुख्यात क्रिमिनल है. यह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आपको प्रदर्शित कर रहा था. अपनी गतिविधियां दिखाकर यह सांत्वना लेने का प्रयास कर रहा था. इसके सोशल मीडिया पर करीब सवा लाख फॉलोअर्स हैं. इस पर करीब 55 से 60 केस दर्ज हैं. इसके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर काफी सारे युवक जो कुछ इस इलाके के हैं और कुछ बाहर के हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे. हमारे लिए यह चैलेंज रहता हैं. हम चाहते हैं कि युवक गलत राह पर ना भटकें. दलजीत हर प्रकार के अपराध में शामिल रहा है.