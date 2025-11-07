विज्ञापन
हिसार SI हत्याकांड: चश्मदीद ने बताई हत्याकांड की वजह

शव पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है. आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस जुटी हुई है. पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं. 

हिसार में बदमाशों को पुलिस ख़ौफ़ नहीं रहा है. हुड़दंग का विरोध करने पर सब इंस्पेक्टर की ईंट व डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी मौके पर कार व 2 दोपहिया वाहन छोड़कर भाग गए. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. आगे की जांच शुरू हो चुकी है.

चश्मदीद ने बताई हत्याकांड की वजह

मृतक पुलिसकर्मी के भतीजे व चश्मदीद अमित ने बताया कि बीती रात 10:30 बजे कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे. शोर शराबा होने पर सब इंस्पेक्टर रमेश घर से बाहर निकले. उन्होंने युवकों को हुड़दंग करने से रोका. उस समय तो युवक चल गए. उसके बाद एक घंटे बाद कई युवक कार व दोपहिया वाहनों पर आए. उन्होंने रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया. रमेश ने उन्हें रोका तो युवकों ने डंडों और ईंटों से हमला कर दिया. रमेश घायल होकर गिर गए. चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा किया. लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए. 

पुलिस ने दी जानकारी

नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज राजबाला ने कहा कि परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. शव पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है. आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस जुटी हुई है. पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं. 

जनवरी में होनी थी रिटायरमेंट 

बता दें करीब 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश जनवरी में रिटायर हो रहे थे. एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे. सब इंस्पेक्टर रमेश लंबे समय से पुलिस विभाग में तैनात थे. परिवार के कई अन्य लोग भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं.

