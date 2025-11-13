विज्ञापन
भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में पहली बार गैंगवॉर! लॉरेंस गिरोह के बदमाश की हत्या का दावा

इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने कहा है कि जोरा सिद्दू ने हमारे भाई को मरवाने के लिए अपने लोगों को जर्मनी भेजा था. इसने लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए इसने अपने बंदे जर्मनी भेजे था.

भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में हुई गैंगवार
  • भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में पहली बार गैंगवार हुई है. इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बदमाश मारा गया है
  • रोहित गोदारा ने कहा है कि जोरा सिद्दू ने उनके भाई को मरवाने के लिए जर्मनी में लोगों को भेजा था
  • दुबई में हुई हत्या के लिए रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है.
नई दिल्ली:

भारतीय गैंगस्टरों के बीच गैंगवार की घटना अब अमेरिका से होते हुए दुबई तक पहुंच गई है. दुबई पहली बार भारतीय गैंगस्टरों के बीच गैंगवार की खबर सामने आई है. कहा जा रहा है कि इस गैंगवार में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश की हत्या कर दी गई है. इस गैंगवार को लेकर सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में लॉरेंस गिरोह के बदमाश जोरा सिद्दू उर्फ सिप्पा की हत्या की बात कही जा रही है. 

इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने कहा है कि जोरा सिद्दू ने हमारे भाई को मरवाने के लिए अपने लोगों को जर्मनी भेजा था. इस पोस्ट में आगे लिखा है कि मैं रोहित गोदारा,गोल्डी बराड़,वीरेंद्र ​चारण, महेंद्र सारण डेलाणा, विक्की पहलवान कोटकपुरा, आज ये जो दुबई में लॉरेंस के जोरा सिद्धू(सिप्पा) की गला काट के हत्या हुई है, ये हमने करवाई है. 

इसने लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए इसने अपने बंदे जर्मनी भेजे था. ये दुबई में बैठ करके कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था. ये जो मर्जी करले हमारे तक पहुंचने में इनको सात सात जन्म लेना पड़ेगा. इस देश के गद्दार के चक्कर में आकर किसी ने भी मेरे और मेरे भाईयों की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात देखा भी तो इससे भी बुरा हाल करेंगे. लोग कहते हैं कि दुबई सेफ है, तो हमसे दुश्मनी करके कहीं भी सेफ नहीं है. किसी भी देश में छुप जाना, बच नहीं सकते. देर हो सकती है लेकिन छोड़ेंगे नहीं. जहां पुलिस के हाथ नहीं जा सकते, वहां हम पहुंच जायेंगे. ध्यान रखना इस बात का, जो भी हमारे दुश्मन है, तैयार रहे. जल्द मुलाकात होगी. 

लॉरेंस गिरोह और रोहित गोदारा गिरोह के बीच गैंगवार की ये कोई पहली घटना नहीं है. कुछ समय पहले ही अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर पर गोलियां बरसाई गई थी. रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी. मालूम हो कि हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास मेंबर था. बीते दिनों जब कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की पहली घटना सामने आई थी, तब इसकी जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ने ही ली थी.

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित गोदारा ने अमेरिका ने हरी बॉक्सर उर्फ हैरी बॉक्सर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी. रोहित गोदारा ने पोस्ट में लॉरेंस गैंग के एक गैंगस्टर की मौत का भी दावा किया है. गोदारा ने पोस्ट में लिखा कि हरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छिप गया.

