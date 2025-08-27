विज्ञापन
PICS: मुंबई ही नहीं पूरे देश में जगह-जगह विराजे गजानन, देखें- बप्पा की भव्य प्रतिमाएं और पंडालों की रौनक

गणेश चतुर्थी पर मुंबई की गलियों से लेकर मंदिरों तक एक अलग ही रौनक दिखाई देती है. ढोल-ताशों की गूंज, बप्पा के स्वागत में लगने वाले जयघोष, फूलों से मंडलों की सजावट और उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़, ये सब मिलकर इस त्योहार को बेहद खास बना देते हैं.

मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल लालबागचा राजा में स्थापित प्रतिमा.

  • गणेश चतुर्थी का त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र का है, लेकिन अब पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है.
  • मुंबई में लालबागचा राजा पंडाल सबसे प्रसिद्ध है, जहां भक्त मन्नतों के पूरा होने की आशा लेकर आते हैं.
  • आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 72 फुट ऊंची इको-फ्रेंडली गणपति मूर्ति प्राकृतिक सामग्री से बनाई गई है.
Ganesh Chaturthi 2025: बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके मुंबई सहित पूरे देश में जगह-जगह गजानन की प्रतिमाएं स्थापित की गई. यूं तो गणपति की पूजा का यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र का है. लेकिन अब यह पूरे देश में मनाया जाने लगा है. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में रह रहे मराठी समुदाय के लोग अपने-अपने घरों में गणपति की प्रतिमाएं तो स्थापित करते ही हैं. साथ ही अब महाराष्ट्र से बाहर भी अलग-अलग शहरों में गणपति की प्रतिमा बड़े पंडाल में स्थापित कर पूजा-अर्चना की जा रही है. गुजरात के अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हरियाणा के गुरुग्राम, यूपी के वाराणसी, लखनऊ, बिहार के पटना, एमपी के भोपाल-इंदौर के साथ-साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी गणपति पूजा की धूम देखी जा रही है.

गणपति पूजा को लेकर मुंबई में अलग ही रौनक

गणेश चतुर्थी पर मुंबई की गलियों से लेकर मंदिरों तक एक अलग ही रौनक दिखाई देती है. ढोल-ताशों की गूंज, बप्पा के स्वागत में लगने वाले जयघोष, फूलों से मंडलों की सजावट और उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़, ये सब मिलकर इस त्योहार को बेहद खास बना देते हैं.

मुंबई में गणपति की प्रतिमाएं ले जाते लोग.

मुंबई में गणपति की प्रतिमाएं ले जाते लोग.

बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करता है. ऐसे में जब बात मुंबई की गणेश चतुर्थी की होती है तो सबसे पहला नाम जो हर किसी की जुबान पर आता है, वह है लालबागचा राजा मंदिर का.

लालबागचा राजाः आस्था और विश्वास का प्रतीक

मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल लालबागचा राजा लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है. लालबाग परेल क्षेत्र स्थित यह पंडाल हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान दुनियाभर से भक्तों को अपनी ओर खींचता है. यहां श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन के लिए, बल्कि मन की मुरादें पूरी करने की आस लेकर दूर-दूर से आते हैं. ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से लालबागचा राजा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है. इसलिए तो इन्हें 'मन्नतों का राजा' भी कहा जाता है.

हर साल की तरह बड़ी और और मशहूर हस्तियों के साथ-साथ हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहां बप्पा के दर्शन करने आ रहे हैं. इस बार यहां गणपति की 22 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम की पौराणिक कथा से प्रेरित है.

मुंबई: खेतवाडी में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर सजा गणपति पंडाल

गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई के खेतवाडी इलाके में गणेश उत्सव में 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम को रखा गया है. इस थीम में बप्पा को देशभक्ति के प्रतीक रूप में सजाया गया है. उनकी विशाल मूर्ति में एक हाथ में 'सिंदूर' और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र को रखा गया है, जबकि वे पूरे गौरव के साथ तिरंगा लहराते हुए खड़े हैं.


तलाक की खबरों के बीच गोविंदा ने पत्नी सुनीता संग सेलिब्रेट की गणेश चतुर्थी

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का तलाक होने वाला है. हालांकि अब इन सारी खबरों पर सुनीता और गोविंदा ने विराम लगा दिया है.गोविंदा और सुनीता आहूजा बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ में यह उत्सव मनाते दिखे. दोनों ने मीडिया के सामने साथ में फोटो भी खिंचवाईं.

टीवी सितारों ने धूमधाम से विघ्नहर्ता का किया स्वागत

गणेश चतुर्थी की बुधवार से शुरुआत हो गई. इस दिन लोग ढोल-नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने-अपने घर लेकर आते हैं. इसी कड़ी में टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अपने घर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लेकर आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी. कई बड़े टीवी कलाकारों ने फोटो-वीडियो पोस्ट किए हैं.

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 72 फीट ऊंची इको-फ्रेंडली डुंडी गणपति प्रतिमा

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित 72 फीट की गणेश प्रतिमा भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. गणेश सेवा समिति की ओर से यह प्रतिमा बनाई गई है. खास बात यह है कि यह प्रतिमा पूरी तरह से इको-फ्रेंडली है. समिति के सदस्यों के अनुसार, इस विशाल मूर्ति के निर्माण में नारियल के रेशे, जूट, मिट्टी, भूसी और बोरे जैसे प्राकृतिक व सुरक्षित सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान न हो.

गणेशोत्सव के लिए मुंबई पुलिस ने कसी कमर, ड्रोन से लेकर स्पेशल फोर्स तक तैनात

मुंबई में गणपति उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और शहरभर में होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस इस बार पहले से कहीं अधिक सतर्क और हाई अलर्ट नजर आ रही है.

मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि इस बार 18,000 से अधिक पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही 11,000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

इतना ही नहीं, शहर भर में 11,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे हर कोने पर नजर रखी जाएगी. महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस का महिला दस्ता भी तैनात रहेगा, ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

गणपति की पूजा केवल मराठी ही नहीं महाराष्ट्र में रह रहे दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी भी धूमधाम से कर रहे हैं. पुणे की आईटी कंपनी में काम करने वाली बिहार की तीन बहनें और उनकी सहेलियां बड़ी धूमधाम से पूजा-अर्चना कर रही हैं. इन लोगों ने बताया कि गणपति सबके हैं. सबका कल्याण करते हैं. 

  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में गणेश पूजा के अवसर पर पूजा-अर्चना करती नजर आई.
  • एमपी की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित पंडाल में भगवान गणेश की बड़ी भव्य मूर्ति स्थापित की गई है.
  • दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एसडीएम कार्यालय के पास बैंक एन्क्लेव में “दिल्ली का महाराजा” 24वें गणेश महोत्सव 2025 के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर पंडाल बनाया गया है.
  • चेन्नई में गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर लकड़ी के टुकड़ों से बनी भगवान गणेश की 42 फुट ऊंची मूर्ति बनाई गई है
