पुतिन-नेतन्याहू से लेकर अमेरिका तक, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विदेशों से कुछ ऐसे मिली बधाई

भारत में 79वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. राष्ट्रभक्ति की उमंग, तिरंगे की तरंग के नजारे हर तरफ दिख रहे हैं. विदेशों से भी खूब बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस अवसर पर कई देशों और वैश्विक साझेदारों ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दोहराया.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में वैश्विक मामलों में भारत की 'योग्य अथॉरिटी' की तारीफ की. उन्होंने भारत-रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और विश्वास जताया कि विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक रूप से विस्तार मिलता रहेगा.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी में हुई फ्रांस यात्रा को याद करते हुए बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई! मुझे याद है कि किस तरह मैंने अपने मित्र नरेंद्र मोदी का फरवरी में फ्रांस में स्वागत किया था. मैं हमारी रणनीतिक साझेदारी को 2047 और उससे आगे के लिए गहरा करने को तत्पर हूं.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 'प्रिय मित्र' नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. नेतन्याहू के ऑफिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि इस्राइल और भारत दोनों ही गौरवशाली लोकतंत्र हैं और इतिहास, इनोवेशन और मित्रता से बंधे हुए हैं. हमारे राष्ट्रों ने एक साथ बहुत कुछ हासिल किया है, और हमारी साझेदारी का सबसे अच्छा अध्याय अभी आना बाकी है.

अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के लोगों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दीं. रुबियो ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका "एक साथ काम करते हुए" आज की आधुनिक चुनौतियों का सामना करेंगे और दोनों देशों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच "ऐतिहासिक संबंधों" को "महत्वपूर्ण व दूरगामी" बताया.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "भारत हमेशा से मालदीव का एक विश्वसनीय विकास साझेदार रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की सराहना करता हूं. यह हमारे बीच बने मजबूत सहयोग को रेखांकित करता है.

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस अवसर पर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदायों और भारत के लोगों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम भारत के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में हमारा रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिणामी हो गया है.

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह भारत के साथ व्यापक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रालय ने लिखा कि हम नागरिकों के लाभ और वैश्विक शांति, सुरक्षा व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी व्यापक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि तेहरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में लिखा कि हम उन सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ हैं, जो दोनों देश आपसी सम्मान और समान हितों के आधार पर फायदेमंद हैं.

श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को शुभकामनाएं दीं. लिखा कि माननीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भारत सरकार और नागरिकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं. हम कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्रों के बीच की स्थायी मित्रता शांति, समृद्धि और आपसी सम्मान को प्रेरित करती रहे.

सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया. बालाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "भारत को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई. इस हफ्ते हुई मंत्रिस्तरीय मुलाकात ने हमारे संबंधों की मजबूती को रेखांकित किया. हम राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं."

नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नेपाल भारत के साथ अपनी दीर्घकालिक व स्थायी साझेदारी को बहुत महत्व देता है. देउबा ने पोस्ट में लिखा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम भारत के नागरिकों की निरंतर समृद्धि की कामना करते हैं. भारत लोकतंत्र की एक उज्ज्वल मिसाल बना रहे और दुनिया भर के देशों को प्रेरित करता रहे.