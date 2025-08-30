विज्ञापन
अटेंशन प्लीज! हैदराबाद से पंजाब तक... भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट; देखें पूरी लिस्ट

भारी बारिश के चलते देशभर में रेल यातायात प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनें पानी भरने की वजह से रद्द कर दी गईं हैं.

देशभर में मानसून जमकर बरस रहा है. पहाड़ों पर जहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी बीच हैदराबाद के भिकनूर–तल्लमदला सेक्शन में पटरियों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से हैदराबाद डिवीजन में चलने वाली 17 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं. इस आदेश के बाद यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जो ट्रेनें कैंसिल की गईं हैं, उनमें शामिल हैं-

  • 77613 – पुर्णा से अकोला (31.08.2025)
  • 77614 – अकोला से परली (31.08.2025)
  • 77615 – परली से आदिलाबाद (01.09.2025)
  • 77616 – आदिलाबाद से पुर्णा (01.09.2025)
  • 07281 – पुर्णा से जालना (01.09.2025)
  • 77619 – जालना से नागर्सोल (02.09.2025)
  • 77620 – नागर्सोल से जालना (02.09.2025)
  • 07282 – जालना से ह.स. नांदेड़ (02.09.2025)
  • 77606 – ह.स. नांदेड़ से मेडकाल (03.09.2025)
  • 17684 – पुर्णा से अकोला (30.08.2025)
  • 77607 – अकोला से अकोट (31.08.2025)
  • 77608 – अकोट से अकोला (31.08.2025)
  • 77609 – अकोला से अकोट (31.08.2025)
  • 77610 – अकोट से अकोला (31.08.2025)
  • 77611 – अकोला से अकोट (31.08.2025)
  • 77612 – अकोट से अकोला (31.08.2025)
  • 17683 – अकोला से पुर्णा (31.08.2025

इसके अलावा BR-17 लाइन पर गड़बड़ी होने की वजह से कठुआ – माधोपुर पंजाब के बीच रेल यातायात 31 अगस्त 2025 को बंद रहेगा. इस वजह से कई गाड़ियां रद्द, कुछ को शॉर्ट-टर्मिनेट और कुछ को शॉर्ट-ओरिजिनेट किया गया है. रेलवे ने 51 ट्रेनों को रद्द किया है, वहीं 1 ट्रेन को शॉर्ट-टर्मिनेट और 2 ट्रेनों को शॉर्ट-ओरिजिनेट किया गया है. रद्द की हुई प्रमुख ट्रेनों में शामिल हैं-

रद्द ट्रेनें

  • जम्मूतवी – धनबाद स्पेशल (03310)
  • जम्मूतवी – पुणे जेहलम एक्सप्रेस (11078)
  • जम्मूतवी – नई दिल्ली राजधानी (12426)
  • जम्मूतवी – हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस (12332)
  • जम्मूतवी – अजमेर एक्सप्रेस (12414)
  • जम्मूतवी – पटना आर्चना एक्सप्रेस (12356)
  • श्री माता वैष्णो देवी कटरा – नई दिल्ली वंदे भारत (22440, 22478)
  • श्री शक्ति एक्सप्रेस (22462, 22461)
  • उत्तरी संपर्क क्रांति (12445, 12446)
  • मलवा एक्सप्रेस (12919, 12920)
  • स्वराज एक्सप्रेस (12471)
  • चेन्नई – कटरा अंडमान एक्सप्रेस (16031)
  • कोलकाता – जम्मूतवी एक्सप्रेस (13151)
  • अजमेर – जम्मूतवी पूजा एक्सप्रेस (12413)
  • टाटानगर – जम्मूतवी (18101)
  • नई दिल्ली – जम्मूतवी राजधानी (12425)
  • दिल्ली सराय रोहिल्ला – जम्मूतवी दुरंतो (12265)

(अन्य गाड़ियाँ भी रद्द, कुल 51 ट्रेनें प्रभावित)

शॉर्ट-टर्मिनेट

  • वाराणसी – जम्मूतवी (12237) → यात्रा अंबाला कैंट पर ही समाप्त होगी.

शॉर्ट-ओरिजिनेट

  • जम्मूतवी – वाराणसी (12238) → अंबाला कैंट से शुरू होगी.
  • जम्मूतवी – कोलकाता टर्मिनल (13152) → अंबाला कैंट से शुरू होगी.

