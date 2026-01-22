जम्मू-कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं जबकि कई के घायल होने की खबर हैं. अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई. अधिकारियों ने बताया कि भद्रवाह-चांबा के करीब खानी टॉप इलाके में ये दुर्घटना हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि सेना की बुलेट प्रूफ वाहन कुल 17 जवानों को लेकर के ऊंचाई वाले पोस्ट की तरफ जा रही थी. तभी ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में पलट गई. सेना और स्थानीय पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने बताया का गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके उन्हें उधमपुर सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

Deeply saddened at the loss of lives of 10 of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate road accident in Doda. We will always remember the outstanding service and supreme sacrifice of our brave soldiers. My deepest condolences to the grieving families. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) January 22, 2026

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल एक्स पर पोस्ट करके जवानों की शहादत पर शोक जताया है. उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने लिखा कि देश के 10 जवानों की शहादत का उन्हें दुख है.

कुछ गंभीर रूप से घायल जवानों को हेलिकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है. ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है.