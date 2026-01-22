विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू-कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, चार जवानों की मौत हो गई है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू-कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, कई घायल
भद्रवाह अस्पताल के बाहर की तस्वीर
  • जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी
  • इस दुघर्टना में 10 जवान शहीद हुए, कई जवान घायल भी हुए हैं, राहत-बचाव कार्य जारी
  • ये जवान ऊंचाई वाली पोस्ट पर पोस्टिंग के लिए जा रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खोया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में  10 जवान शहीद हुए हैं जबकि कई के घायल होने की खबर हैं. अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई. अधिकारियों ने बताया कि भद्रवाह-चांबा के करीब खानी टॉप इलाके में ये दुर्घटना हुई है. 

अधिकारियों ने बताया कि सेना की बुलेट प्रूफ वाहन कुल 17 जवानों को लेकर के ऊंचाई वाले पोस्ट की तरफ जा रही थी. तभी ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में पलट गई. सेना और स्थानीय पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने बताया का गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके उन्हें उधमपुर सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. 

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल एक्स पर पोस्ट करके जवानों की शहादत पर शोक जताया है. उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने लिखा कि देश के 10 जवानों की शहादत का उन्हें दुख है.

Latest and Breaking News on NDTV

कुछ गंभीर रूप से घायल जवानों को हेलिकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है. ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Army Bus Accident, Road Accident In Doda, Jammu And Kashmhir News
Get App for Better Experience
Install Now