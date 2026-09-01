विज्ञापन
विशेष लिंक

ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि का मिला शव, शिक्षक भर्ती जांच के बाद चली गई थी नौकरी

ममता बनर्जी के चचेरे भाई की बेटी बृष्टि मुखर्जी का शव बीरभूम स्थित उनके घर में फंदे से लटका मिला. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है, वहीं शिक्षक भर्ती अनियमितता मामले और चल रही तलाक की कार्यवाही को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि का मिला शव, शिक्षक भर्ती जांच के बाद चली गई थी नौकरी
बृष्टि मुखर्जी ममता के चचेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी हैं.
NDTV

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है. उनका शव आज सुबह बीरभूम के रामपुरहाट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कुसुम्बा गांव में उनके घर की पहली मंजिल पर लटका हुआ पाया गया. 

बृष्टि मुखर्जी ममता के चचेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी हैं. आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया. बृष्टि मुखर्जी पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता कर नौकरी हासिल करने का आरोप लगा था. जांच के दौरान उनकी नौकरी भी छिन गई थी.

तलाक की कार्यवाही भी चल रही थी

गौरतलब है कि बृष्टि बनर्जी और उनके पति के बीच हाल ही में तलाक की कार्यवाही भी चल रही थी. रामपुरहाट पुलिस उसके आत्महत्या करने के फैसले के पीछे के कारण की जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि आज (1 सितंबर 2026) सुबह करीब 9 बजे उनका शव उनके घर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में लटका हुआ पाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट या किसी तरह के सबूत अब तक नहीं मिले हैं. पुलिस ने बताया कि वह आत्महत्या की पीछे की हर संभव वजह की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR, HC की शर्तों के उल्लंघन पर एक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mamata, Mamata Banerjee
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com