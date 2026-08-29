विज्ञापन
विशेष लिंक

ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR, HC की शर्तों के उल्लंघन पर एक्शन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को कोलकाता में कैथेड्रल रोड पर 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) का स्थापना दिवस मनाने की अनुमति दी थी, लेकिन निर्देश दिया था कि एक तरफ का हिस्सा खुला रखा जाना चाहिए.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR, HC की शर्तों के उल्लंघन पर एक्शन
फाइल फोटो
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने शनिवार को FIR दर्ज किया है. ये एफआईआर TMCP के स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की लगाई शर्तों के कथित उल्लंघन के बाद दर्ज किया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) की बैठक के आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई.

अधिकारी ने कहा, "कोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए FIR दर्ज की गई है. जांच के दौरान उल्लंघन में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी."

शुक्रवार को सेंट्रल कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर मीटिंग करने के लिए कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों की जांच के बाद केस दर्ज किया गया.

क्या है पूरा मामला?

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी को कोलकाता में कैथेड्रल रोड पर 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) का स्थापना दिवस मनाने की अनुमति दी थी, लेकिन निर्देश दिया था कि एक तरफ का हिस्सा खुला रखा जाना चाहिए.

पुलिस ने कहा कि एंट्री खुला नहीं रखा गया था, जिससे आदेश के उस हिस्से का उल्लंघन हुआ है. पुलिस ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के लिए हाई कोर्ट की ओर से से निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया गया है.

यह भी पढ़ें: क्या बंगाल में कमजोर होने लगे ऋतब्रत बनर्जी? बागी मुस्लिम विधायक का मोह भंग, ममता के खेमे में वापस लौटे


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mamata Banerjee, Kolkata, Fir
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com