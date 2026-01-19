विज्ञापन
भारत का पहला 'ग्लोबल इंडेक्स' लॉन्च, पाकिस्तान और अमेरिका की रैंकिंग हैरान कर देगी

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये इंडेक्स एक ज़िम्मेदार देश की परिभाषित करता है कि वो अपने नागरिकों के प्रति कितना जिम्मेदाराना व्यवहार करता है. यह एक व्यापक इंडेक्स है.

वैश्विक सूचकांक रिसपॉन्सिबल नेशन्स इंडेक्स की लॉन्चिंग.
  • दिल्ली में Responsible Nations Index का लॉन्च हुआ, जिसमें 154 देशों का मूल्यांकन किया गया
  • Responsible Nations Index में सिंगापुर पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे और भारत 16वें स्थान पर है
  • अमेरिका 66वें स्थान पर है, जापान 38वें और पाकिस्तान 90वें स्थान पर जबकि अफगानिस्तान 145वें नंबर पर है
नई दिल्ली:

देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को दिल्ली के अंबडेकर सेंटर में Responsible Nations Index (RNI) लॉन्च किया. यह अपनी तरह का पहला वैश्विक सूचकांक है, जिसमें 154 देशों का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया है कि वे अपने नागरिकों और आंतरिक ज़िम्मेदारी, वैश्विक समुदाय और पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदारी से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं.

Responsible Nations Index में 154 देशों में सिंगापुर पहले नंबर पर है, जबकि स्विट्ज़रलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे और Cyprus को चौथे नंबर पर रखा गया है. इस इंडेक्स में भारत को फ्रांस से एक स्थान ऊपर 16वें नंबर पर रखा गया है. ये पहला वैश्विक सूचकांक है, जिसमें पॉवर या आर्थिक क्षमता की जगह देशों के परफॉरमेंस का आंकलन "ज़िम्मेदारी"  के आधार पर किया गया है. 

रिसपॉन्सिबल नेशन्स इंडेक्स में अमेरिका इतने नीच

ये देखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के ताकतवर देशों जैसे अमेरिका को लीबिया से एक स्थान नीचे 66वें नंबर पर रखा गया है.जबकि जापान 38वें नंबर पर है. वहीं पाकिस्तान इसमें 90वें स्थान पर है, जबकि अफग़ानिस्तान को 145वें नंबर पर रखा गया है. 

रिसपॉन्सिबल नेशन्स इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, IIM मुंबई और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया है. RNI के तहत देशों के परफॉरमेंस का आंकलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF, WHO, फ़ूड एंड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन जैसे अंतराष्ट्रीय संस्थानों से लिए गए 2023 तक के आंकड़ों को आधार बनाया गया है.

देश का व्यवहार कितना जिम्मेदाराना है?

इस इंडेक्स को लॉन्च करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, "ये इंडेक्स एक ज़िम्मेदार देश की परिभाषित करता है कि वो अपने नागरिकों के प्रति कितना जिम्मेदाराना व्यवहार करता है. यह एक व्यापक इंडेक्स है. एक समय आर्थिक और सैन्य क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग तय की जाती थी. लेकिन Responsible Nations Index (RNI) दिखता है कि कोई देश अपने नागरिकों से कैसा बर्ताव करता है". 

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुताबिक, किसी भी देश की क्षमता को आंकने के 3 महत्वपूर्ण मानक हो सकते हैं - आंतरिक ज़िम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति जवाबदेही और अन्य देशों के प्रति ज़िम्मेदारी. इन तीनों ही मानकों में भारत में सरकार ने भोजन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने से लेकर पर्यावरण सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक जिम्मेदार विदेश नीति का निर्वहन किया है. 

