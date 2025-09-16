युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और सोनू सूद से होगी पूछताछ, बेटिंग ऐप मामले ED ने भेजा समन

बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार, 16 सितंबर को जानकारी दी कि ED ने कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ-साथ एक्टर सोनू सूद को तलब किया है. इन तीनों से ही पूछताछ होगी. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि रॉबिन उथप्पा (39 साल), युवराज सिंह (43 साल) और सोनू सूद (52 साल) को 1xBet नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में अगले सप्ताह अलग-अलग दिन पेश होने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है.

अधिकारी ने बताया कि उथप्पा को 22 सितंबर को, युवराज सिंह को 23 सितंबर को और सोनू सूद को 24 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है. इस जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की है. इसके अलावा सोमवार को इस मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और एक्टर मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया है.

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा इस मामले में अपने समन के अनुसार मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए, जबकि 1xBet की भारत की ब्रांड एंबेसडर उर्वशी रौतेला को भी मंगलवार को पेश होने की तारीख दी गई थी.

क्या है मामला?

यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है. आरोप है कि इस सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है. वहीं कंपनी के अनुसार, 1xBet सट्टेबाजी इंडस्ट्री में 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है.

कंपनी के अनुसार, ब्रांड से जुड़ने वाले ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर सट्टा लगा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.