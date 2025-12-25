विज्ञापन

गणपति बप्पा को बनाया सैंटा, बर्फिली वादियों में सेलिब्रेशन तो किसी को आई मां की याद, देखें सेलेब्स का क्रिसमस का जश्न

Celebrity Christmas Celebration: बॉलीवुड सेलेब्स ने क्रिसमस की बधाईयां देते हुए अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर की हैं. 

बॉलीवुड सेलेब्स का क्रिसमस सेलिब्रेशन 2025

क्रिसमस 2025 का जश्न पूरी दुनियाभर में मनाया जा रहा है, जिसके चलते फैंस को बधाईयां देते हुए बॉलीवुड सेलेब्स भी बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी में सोनू सूद, राधिका सरथकुमार, उर्मिला मातोंडकर और निमरत कौर जैसे सितारों ने फैंस को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए स्पेशल पोस्ट शेयर किए हैं. सोनू सूद ने भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो पोस्ट की है, जिसमें वे लाल रंग की हुडी में किसी होटल में दिख रहे हैं. अभिनेता ने मोर और प्रकृति के नजारों की फोटो पोस्ट की और "मेरी क्रिसमस" विश किया है. 

वहीं उर्मिला मातोंडकर ने अपनी तस्वीरों के साथ फैंस को विश किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरी क्रिसमस प्यारे लोगों. आपका दिल प्यार, अच्छाई और आभार से भर जाए… और आपका घर खुशी, हंसी और आशीर्वाद से भर जाए!" 

अभिनेत्री निमरत कौर ने भी बहुत सारी प्यारी-प्यारी वीडियो पोस्ट की हैं, जिनमें क्रिसमस ट्री और क्यूट सेंटा देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा, सिंगर श्रेया घोषाल ने भी बर्फीली वादियों से मैरी क्रिसमस की बधाई देते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है. 

कपूर परिवार पहले ही क्रिसमस की पार्टी होस्ट कर चुका है, जिसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर, और पूरे कपूर खानदान को देखा गया.

