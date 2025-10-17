पाकिस्तान नहीं, भारत से रिश्ते मजबूत करे अमेरिका, कोई भी परफेक्ट नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं- टोनी एबॉट

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने भारत-अमेरिका रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है. एबॉट ने कहा कि अमेरिका का हित पाकिस्तान की बजाए भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने में है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को भी अपने हित को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक देशों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए. एबॉट ने कहा कि पाकिस्तान दिल से मिलिटरी सोसायटी है जबकि भारत तो बिल्कुल अलग है.

एबॉट ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

ये पूछने पर कि अमेरिका के जनरल कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद पर उनके साथ मिलकर काम कर रहा है. इसपर एबॉट ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ आतंकवाद पर इतना करीबी तौर पर काम कर रहा है कि उसने ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक अपने यहां शरण दे रखी थी. हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं लेकिन अभी भी वो दिल से एक मिलिटरी सोसायटी है. जहां मजबूत इस्लामिक पंथ है.

अमेरिका को समझना होगा कौन अच्छा दोस्त?

एबॉट ने कहा कि लेकिन भारत की अलग ही बात है. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं ये जानना चाहता कि कौन अच्छा दोस्त है. यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की बात अगर वो करेंगे तो चीजें और बिगड़ेंगी. इससे युद्ध नहीं रुकने वाला है. व्लादिमीर पुतिन को भी लगेगा ये रुकने वाला नहीं है. एबॉट ने कहा कि कोई परफेक्ट नहीं है, यहां तक डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं.

'21वीं सदी भारत की'

एबॉट ने कहा कि 21वीं सदी भारत का है. अगरे चार-पांच दशक में यहां को जो भी पीएम होगा वो देश को आगे ले जाएगा. उन्होंने भारत से चीन को काउंटर करने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत चीन को टक्कर देने की स्थिति में है. आप भारत के किसी शहर में जाइए वहां आपको इंफ्रास्ट्रक्टर के काम होते दिखेंगे.

