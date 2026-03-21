3 मासूम बच्चों को जहर देकर मां और नानी ने लगाया फंदा... रूह कपा देने वाली घटना

केरल के कोच्चि शहर में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां वदुथला क्षेत्र में किराये के एक घर में 3 बच्चों सहित 5 लोगों के शव मिले. मृतकों की पहचान 58 वर्षीय श्रीकुमारी, उनकी 36 वर्षीय बेटी अश्वथी नायर और अश्वथी के तीन बच्चों 14 वर्ष और 4 वर्ष के दो बेटों और दो वर्षीय बेटी के रूप में की गई है.

यह परिवार मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के विलाप्पिलसाला का निवासी था और कुछ समय से वदुथला की करसका रोड पर स्थित एक किराए के मकान में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, परिवार पिछले एक महीने से पास के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे बड़े बेटे की देखभाल के लिए कोच्चि में रुका हुआ था और निकट भविष्य में घर खाली करने की तैयारी कर रहा था. घटना का पता शनिवार दोपहर तब चला, जब एक केबल टीवी तकनीशियन काम के सिलसिले में घर पहुंचा. खिड़की से झांकने पर उसे कमरे के भीतर दो महिलाओं के शव फंदे से लटके दिखाई दिए. उसने तुरंत स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर हुए प्राथमिक निरीक्षण में संकेत मिले कि दोनों महिलाओं ने फांसी लगाने से पहले बच्चों को जहर दिया हो सकता है.

हालांकि, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही घटना के सही कारणों की पुष्टि करेगी. घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा था और ऐसी चरम कदम उठाने की वजह क्या रही. एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस ने मामला दर्ज कर व्यापक जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं, और पुलिस इस संवेदनशील मामले को बेहद सतर्कता से संभाल रही है.

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