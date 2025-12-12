विज्ञापन
धारावी पहली स्कूल्स चेस चैंपियनशिप: ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने बच्चों को समझाया अनुशासन और रणनीति का महत्व

अदाणी रियल्टी और NMDPL की यह पहल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है, जहां सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चरल बदलाव ही नहीं, बल्कि समुदाय को अवसरों, संसाधनों और सीख से जोड़ने की समानांतर कोशिश भी की जा रही है.

  • मुंबई के धारावी में पहली स्कूल्स चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नवभारत मेगा डेवलपर्स और अदाणी ग्रुप ने किया
  • प्रतियोगिता में 30 से अधिक स्कूलों के 400 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया और शतरंज में अपनी प्रतिभा दिखाई
  • ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने बच्चों को शतरंज की रणनीति और मानसिक अनुशासन का महत्व समझाया
मुंबई:

मुंबई के धारावी में आयोजित पहली स्कूल्स चेस चैंपियनशिप 2025 ने समुदाय, शिक्षा और खेल के मेल को एक नई पहचान दी. नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NMDPL) और अदाणी ग्रुप द्वारा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आयोजित यह प्रतियोगिता पूरे इलाके के बच्चों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई. इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रहे भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद, जिन्होंने दिनभर बच्चों के साथ समय बिताकर उन्हें खेल की मानसिकता, अनुशासन और रणनीति के महत्व को समझाया.

चैंपियनशिप में 30 से अधिक स्कूलों के 400 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया. कई बच्चों ने पहली बार किसी औपचारिक टूर्नामेंट में भाग लिया, जबकि बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने भी मजबूत प्रदर्शन कर इस खेल में अपनी बढ़ती उपस्थिति दर्ज कराई. डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब में सुबह से ही उत्साह का माहौल दिखा, जहां अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय ने बच्चों का हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

इवेंट की शुरुआत प्रज्ञानंद ने पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ की, जिसके बाद छोटे एग्जीबिशन मैचों का दौर शुरू हुआ. बच्चों ने ग्रैंडमास्टर के सामने खेलने का मौका और उनसे सीधे सुझाव लेने का अवसर उत्साह के साथ लिया. कई छात्रों ने कहा कि यह उनके लिए “एक बार मिलने वाला मौका” था, जिसने उन्हें आगे शतरंज सीखने का आत्मविश्वास दिया.

NDTV से बात करते हुए प्रज्ञानंद ने कहा कि धारावी के बच्चों से मिलना उनके लिए भी एक सीख का अनुभव रहा. उन्होंने कहा, “इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनकर बेहद अच्छा लगा. यहां के बच्चों की जिज्ञासा और ऊर्जा अद्भुत है. मैं यहां से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूं.”

उन्होंने आगे कहा, “शतरंज ज़िंदगी बदलने वाला खेल है. इसने मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं चाहता हूं कि बच्चे इसे कम-से-कम रोज़ एक घंटा दें. आपको इस खेल के लिए सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है.”

प्रज्ञानंद ने बच्चों को असफलता को स्वीकार करने और उसे “स्टेपिंग स्टोन” मानकर आगे बढ़ने की सलाह दी. उन्होंने कहा, “बैकग्राउंड किसी की सीमा नहीं होता. आपकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन वह आपको आगे बढ़ने से रोकती नहीं है.”

दिनभर चले मुकाबलों के बाद शाम को जूनियर और सीनियर कैटेगरी के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए. आयोजन समिति ने बताया कि यह चैंपियनशिप अब हर साल आयोजित की जाएगी, ताकि धारावी के बच्चों को खेल के माध्यम से नई संभावनाएं मिलती रहें.

अदाणी रियल्टी और NMDPL की यह पहल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है, जहां सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चरल बदलाव ही नहीं, बल्कि समुदाय को अवसरों, संसाधनों और सीख से जोड़ने की समानांतर कोशिश भी की जा रही है. शतरंज जैसे बौद्धिक खेल बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच, धैर्य, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास जैसी गुणों को विकसित करते हैं, और यह इवेंट उसी दिशा की एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है.

धारावी, जो अपनी दृढ़ता, उद्यमिता और समुदाय-भाव के लिए जाना जाता है, उस जगह पर यह चैंपियनशिप नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है. प्रज्ञानंद की मौजूदगी ने बच्चों को यह संदेश दिया कि बड़े सपने कहीं से भी शुरू हो सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

