विज्ञापन
विशेष लिंक

सीएम फडणवीस ने बताया कैसे हो रहा धारावी का पुनर्विकास, बोले, 'ये है आर्थिक विकास का केंद्र'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी के पुनर्विकास में हो रही आलोचना पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि, 'लोग आलोचना करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई निर्माण नहीं है जो आलोचना के बिना पूरा न हुआ हो.

Read Time: 3 mins
Share
सीएम फडणवीस ने बताया कैसे हो रहा धारावी का पुनर्विकास, बोले, 'ये है आर्थिक विकास का केंद्र'
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धारावी पुनर्विकास का मतलब एक नया शहर बसाना
  • धारावी की आर्थिक गतिविधियां और उद्योग विकास के लिए 5 वर्षों तक करमुक्त औद्योगिक एस्टेट बनाने की योजना है
  • सीएम फडणवीस ने आलोचनाओं के बावजूद धारावी पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

धारावी पुनर्विकास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, 'धारावी के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कई वर्षों से कह रहे थे कि पुनर्विकास किया जाना चाहिए. लेकिन कुछ नहीं हुआ. हमने निविदाएं आमंत्रित कीं, महाविकास अघाड़ी ने उन्हें रद्द कर दिया. अब हमने फिर से काम शुरू कर दिया है. धारावी की आबादी अकेले 10 लाख है. इसके पुनर्विकास का मतलब है.. एक नया शहर बसाना.'

'हम उनके हक का घर दे रहे हैं'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, 'अगर यहां रह रहे लोगों को बेदखल किया गया, तो वे नई झुग्गियां बसाएंगे. इसलिए हम उन्हें 12 वर्षों में किराये के आवासों के बीच उनके हक का घर दे रहे हैं. धारावी आर्थिक विकास का केंद्र है. धारावी में उद्योग के बड़े काम हो रहे हैं. सिर्फ घर देने से धारावी सफल नहीं होगी. उनका व्यवसाय और कला आपस में जुड़े हुए हैं. वहां चमड़े का काम होता है और दूसरे भी उद्योग हैं, इसलिए पूरी श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए. पांच वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाना चाहिए. इसका नतीजा ये होगा कि धारावी में एक औद्योगिक एस्टेट बनाया जाएगा. इससे हजारों लोगों को काम मिलेगा, रोजगार पैदा होगा.'

'आलोचना तो होती ही रहेंगी'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी के पुनर्विकास में हो रही आलोचना पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि, 'लोग आलोचना करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई निर्माण नहीं है जो आलोचना के बिना पूरा न हुआ हो. लेकिन हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है... आलोचनाओं से रुकेंगे नहीं. बीडीडी के दौरान खूब अपमान सहना पड़ा, लेकिन आज सरकार के कामकाज पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है.' वहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बीडीडी निवासियों को बधाई दीं और मुंबई में रुकी हुई धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर एक बड़ा वादा भी किया.

'महायुति सरकार धारावी का सपना पूरा करेगी' - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अजित पवार ने कहा कि, 'सरकार की नीतियों के कारण कई रुकी हुई परियोजनाएं पूरी होंगी और मुंबई झुग्गी-झोपड़ी मुक्त होने की ओर अग्रसर होगी. ठाकरे गुट के नेता और  विधायक सचिन अहीर का नाम लेते हुए अजित पवार ने कहा, 'सचिन अहीर, आप जहां भी हैं, हमने साथ मिलकर काम किया है. जिस तरह बीडीडी चॉल के निवासियों का घर का सपना पूरा हुआ, उसी तरह मैं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी को साक्षी रखते हुए हूं, कुछ ही वर्षों में धारावी का सपना भी पूरा होगा. कोई कुछ भी कहे, महायुति सरकार ये जरूर करके दिखाएगी.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharavi, Dharavi Redevelopment, Dharavi Redevelopment Project Discussion, CM Fadnavis, Dharavi Redevelopment Project Challenges
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com