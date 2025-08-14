सीएम फडणवीस ने बताया कैसे हो रहा धारावी का पुनर्विकास, बोले, 'ये है आर्थिक विकास का केंद्र'

धारावी पुनर्विकास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, 'धारावी के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कई वर्षों से कह रहे थे कि पुनर्विकास किया जाना चाहिए. लेकिन कुछ नहीं हुआ. हमने निविदाएं आमंत्रित कीं, महाविकास अघाड़ी ने उन्हें रद्द कर दिया. अब हमने फिर से काम शुरू कर दिया है. धारावी की आबादी अकेले 10 लाख है. इसके पुनर्विकास का मतलब है.. एक नया शहर बसाना.'

'हम उनके हक का घर दे रहे हैं'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, 'अगर यहां रह रहे लोगों को बेदखल किया गया, तो वे नई झुग्गियां बसाएंगे. इसलिए हम उन्हें 12 वर्षों में किराये के आवासों के बीच उनके हक का घर दे रहे हैं. धारावी आर्थिक विकास का केंद्र है. धारावी में उद्योग के बड़े काम हो रहे हैं. सिर्फ घर देने से धारावी सफल नहीं होगी. उनका व्यवसाय और कला आपस में जुड़े हुए हैं. वहां चमड़े का काम होता है और दूसरे भी उद्योग हैं, इसलिए पूरी श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए. पांच वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाना चाहिए. इसका नतीजा ये होगा कि धारावी में एक औद्योगिक एस्टेट बनाया जाएगा. इससे हजारों लोगों को काम मिलेगा, रोजगार पैदा होगा.'

'आलोचना तो होती ही रहेंगी'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी के पुनर्विकास में हो रही आलोचना पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि, 'लोग आलोचना करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई निर्माण नहीं है जो आलोचना के बिना पूरा न हुआ हो. लेकिन हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है... आलोचनाओं से रुकेंगे नहीं. बीडीडी के दौरान खूब अपमान सहना पड़ा, लेकिन आज सरकार के कामकाज पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है.' वहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बीडीडी निवासियों को बधाई दीं और मुंबई में रुकी हुई धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर एक बड़ा वादा भी किया.

'महायुति सरकार धारावी का सपना पूरा करेगी' - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अजित पवार ने कहा कि, 'सरकार की नीतियों के कारण कई रुकी हुई परियोजनाएं पूरी होंगी और मुंबई झुग्गी-झोपड़ी मुक्त होने की ओर अग्रसर होगी. ठाकरे गुट के नेता और विधायक सचिन अहीर का नाम लेते हुए अजित पवार ने कहा, 'सचिन अहीर, आप जहां भी हैं, हमने साथ मिलकर काम किया है. जिस तरह बीडीडी चॉल के निवासियों का घर का सपना पूरा हुआ, उसी तरह मैं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी को साक्षी रखते हुए हूं, कुछ ही वर्षों में धारावी का सपना भी पूरा होगा. कोई कुछ भी कहे, महायुति सरकार ये जरूर करके दिखाएगी.'