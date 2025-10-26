विज्ञापन
पकड़ा गया सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मास्टरमाइंड, 6 हजार किमी दूर से भारत लाया जा रहा सरधानिया

हरियाणा सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और उसके साथी रोहित शौकीन की हत्या के मामलों में आरोपी सुनील सरधानिया को स्विट्जरलैंड से भारत डिपोर्ट किया जा रहा है. गुरुग्राम पुलिस इस हाई-प्रोफाइल गैंगवार केस की जांच में नए खुलासों की उम्मीद कर रही है.

  • राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग केस के मुख्य आरोपी सुनील सरधानिया को स्विट्जरलैंड से भारत लाया जा रहा है
  • सुनील सरधानिया को पहले जेरूसलम में ट्रेस किया गया और फिर ज्यूरिख में हिरासत में लिया गया था
  • सरधानिया फायरिंग केस के अलावा रोहित शौकीन हत्याकांड में भी शामिल बताया जा रहा है
नई दिल्ली:

हरियाणा के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस केस के मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, सरधानिया पहले जेरूसलम में लोकेट हुआ था, जहां से इंटरपोल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद उसे ज्यूरिख में हिरासत में लिया गया और अब उसे भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

सुनील सरधानिया पर हैं कई आरोप

पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुनील सरधानिया न सिर्फ फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड है, बल्कि वह रोहित शौकीन हत्याकांड में भी शामिल रहा है. रोहित शौकीन, हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का करीबी दोस्त और प्रॉपर्टी डीलर था. उसकी हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 77 स्थित एसपीआर रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने की थी. वारदात के बाद सरधानिया ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि यह पूरा मामला गैंगवार और करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़ा था. रोहित के दोस्त दीपक नांदल को भी मुख्य संदिग्ध माना गया था, जिसने कथित रूप से उधार के पैसे नहीं लौटाए थे और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था. पुलिस ने उस केस में कई शूटरों को गिरफ्तार भी किया था.

राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले राहुल फाजिलपुरिया की कार पर गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे. उनकी कार पर दो राउंड गोलियां चलाई गई थीं. उस वक्त गुरुग्राम पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच में सुनील सरधानिया का नाम सामने आया था. अब सरधानिया की भारत वापसी के बाद इस गैंगवार और फायरिंग केस दोनों में नए खुलासे होने की उम्मीद है. पुलिस उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर सीधे गुरुग्राम लेकर जाएगी, जहां उससे पूछताछ की जाएगी.

Rahul Fazilpuria, Sunil Sardhania, Deport, Switzerland
