पिता जी मुझे माफ कर देना... बैंक के बाथरूम में बिजनेसमैन ने खुद को मारी गोली, पंजाब पुलिस के अफसर पर लगाए संगीन आरोप

पंजाब के मोहाली के सेक्टर-68 में एचडीएफसी बैंक शाखा में आए इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने खुद की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान राजदीप के रूप में हुई है. जिसने 45 बोर पिस्टल से खुदकुशी की. वो मूल रूप से मोगा का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि राजदीप ने बैंक के बाथरूम में खुदकुशी की है. उसने अपने सिर पर गोली मारी. पुलिस ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हासिल की है. बताया जा रहा है कि राजदीप इमिग्रेशन कंपनी का मालिक था और सेक्टर-80 में किराये के घर पर रहता था. उसकी सेक्टर -82 में ओवरलैंड नाम से इमिग्रेशन कंपनी है.

सुसाइड नोट भी बरामद हुआ

दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस को सूचना मिली कि राजदीप नाम के शख्स ने एचडीएफसी बैंक के बाथरूम में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है. राजदीप के मोबाइल से एक वीडियो भी मिला है जिसमें उसने पंजाब पुलिस के AIG गुरजोत सिंह पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. राजीव ने वीडियो में कहा कि AIG ने उसको और उसके परिवार को धमकी दी है और वो लगातार उन्हें परेशान कर रहा है. इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. गुरजोत सिंह कलेर के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है.

पंजाबी में लिखे सुसाइड नोट में राजदीप ने सबसे पहले अपने पिता पत्नी और बेटे से माफी मांगी है. राजदीप ने लिखा है पिताजी मुझे माफ कर देना है. छवि तुम भी मुझे माफ कर देना. मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा. 4 लोगों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए और धमकियां दे रहे हैं. उसके साथ मिलकर काम करने वाले समीर, रिंकू और साइना ने भी उसे धोखा दिया है रिंकू और साइना ने 40 लाख का नुकसान किया. समीर अग्रवाल से 2.46 करोड़ रुपया लेने हैं तो ये 3.5 करोड़ गुरदियाल अंकल का है. चार महीने से पैसे मांग रहा हूं नहीं दे रहा. सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि पापा ये सारा कुछ मेरे पार्टनर थिंद सर को पता है कि मेरा कोई ज्यादा लेन-देन नहीं है जो थोड़ा हिसाब है, वो थिंद सर को पता है.