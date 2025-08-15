विज्ञापन
अब ₹3000 में सालभर नेशनल हाईवे पर सफर, जानिए फास्टैग एनुअल पास के फायदे

Fastag Annual Pass News :मोदी सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए एक शानदार योजना की घोषणा की है. आज यानी 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली इस नई स्कीम के तहत, मात्र ₹3000 में पूरे साल के लिए टोल पास उपलब्ध होगा.

  • सरकार ने निजी वाहनों के लिए तीन हजार रुपये में सालाना टोल पास योजना शुरू की है, जो पंद्रह अगस्त से लागू होगी
  • पास निजी कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है और 200 यात्राओं या एक वर्ष तक मान्य रहेगा.
  • पास नेशनल हाईवे ट्रैवल ऐप या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट से खरीदा और सक्रिय किया जा सकता है.
नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए एक शानदार योजना की घोषणा की है. आज यानी 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली इस नई स्कीम के तहत, मात्र ₹3000 में पूरे साल के लिए टोल पास उपलब्ध होगा. यह पास एक साल या 200 यात्राओं तक मान्य होगा, जो निजी कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है. इस ऐतिहासिक कदम से प्राइवेट वाहन मालिक बिना किसी रुकावट के देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा कर सकेंगे.

यह वार्षिक FASTag योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जो बार-बार टोल प्लाजा से गुजरते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर से 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा है. अब हर बार टोल शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह पास एकमुश्त भुगतान के साथ पूरे साल की यात्रा को आसान बनाएगा.

Fastag Annual Pass : फास्टैग वार्षिक पास से संबंधित प्रश्न और उत्तर

वार्षिक पास कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

वार्षिक पास केवल नेशनल हाईवे ट्रैवल ऐप और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है.

वार्षिक पास को कैसे सक्रिय किया जाएगा?

पास को सक्रिय करने के लिए वाहन और फास्टैग की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन पूरा होने के बाद, उपयोगकर्ता को नेशनल हाईवे ट्रैवल ऐप या NHAI वेबसाइट के माध्यम से ₹3,000 का भुगतान करना होगा. भुगतान की पुष्टि होने पर पास पंजीकृत फास्टैग पर तुरंत सक्रिय हो जाएगा.

यदि पहले से फास्टैग है, तो क्या नया पास लेना जरूरी है?

नहीं, यदि आपका मौजूदा फास्टैग पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसी फास्टैग पर वार्षिक पास सक्रिय किया जा सकता है. नया फास्टैग लेने की आवश्यकता नहीं है.

यह पास किन टोल प्लाजा पर मान्य होगा?

यह वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर मान्य होगा. राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर सामान्य फास्टैग शुल्क लागू होगा.

वार्षिक पास की वैधता क्या है?

पास एक वर्ष या 200 यात्राओं (जो पहले पूरा हो) तक वैध रहेगा. वैधता समाप्त होने पर यह स्वचालित रूप से सामान्य फास्टैग में परिवर्तित हो जाएगा. पुनः सक्रियण पर फिर से एक वर्ष या 200 यात्राओं की वैधता प्राप्त होगी.

क्या यह पास सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध है?

नहीं, यह पास केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है. यदि इसका उपयोग किसी वाणिज्यिक वाहन में किया गया, तो पास तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा.

क्या वार्षिक पास को स्थानांतरित किया जा सकता है?

नहीं, यह पास गैर-हस्तांतरणीय है और केवल उसी वाहन के लिए मान्य है, जिसके लिए फास्टैग पंजीकृत और चिपकाया गया है.

