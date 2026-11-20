जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए भारत में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक के दौरे का स्वागत किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में एक नई शुरुआत साबित होगा.

अब्दुल्ला ने टेलीफोन पर NDTV से कहा, 'मुबारक हो. हमें इस पर खुशी महसूस करनी चाहिए. यह एक अच्छी शुरुआत है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही एक-दूसरे से बात करना शुरू करेंगे.'

मुसादिक मलिक विवादों से अनजान नहीं हैं. इस साल जून में, उन्होंने पाकिस्तान को सिंधु जल को रोकने की कोशिश करने वालों के 'हाथ काटने' की धमकी दी थी. यही वजह है कि उनकी यात्रा ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है.

भारत ने मूल रूप से प्रोटोकॉल के अनुसार फोरम के लिए पाकिस्तान के संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था. हालांकि, इस्लामाबाद ने मलिक को भेजने का फैसला किया, जो सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. जब उन्हें हाथ काटने की उस धमकी की याद दिलाई गई, तो अब्दुल्ला ने इसे टाल दिया.

उन्होंने कहा, 'यह बयानबाजी है. अब पुराने मुद्दों को क्यों उठाना? अब कहे को गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं.' फारूक ने जोर देकर कहा, 'हम शांति चाहते हैं. हाल ही में हमने तीन नेताओं - ट्रम्प, पुतिन और शी जिनपिंग - को बातचीत की मेज पर एक साथ बैठे देखा. बातचीत से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बेहतर है कि वे शांति की बात करें.'

इस बीच, एक अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सवाल BJP पर ही मोड़ रहे हैं. वरिष्ठ NC नेता बशीर अहमद ने कहा कि मलिक भारत में केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था.

अहमद ने कहा, 'वह वही मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पानी रोकने वालों के हाथ काटने की चेतावनी दी थी. और आज उन्हें कोई समस्या नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं, तो BJP हमें राष्ट्र-विरोधी कहती है. और जब वे SCO के लिए एक पाकिस्तानी मंत्री को आमंत्रित करते हैं, तो उन्हें कोई समस्या नहीं है. यह BJP की दोहरी नीति को उजागर करता है.'

अब्दुल्ला के लिए संदेश सरल था- पुरानी धमकियों को दफना दिया जाए, और बातचीत को आगे बढ़ने दिया जाए.