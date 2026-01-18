16 कोचों की 3 घंटे तलाशी, राजधानी एक्सप्रेस में बम की अफवाह से UP के पीडीडीयू जंक्शन पर मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब 12309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली. यह ट्रेन पटना से नई दिल्ली जा रही थी और जैसे ही रात करीब 10:15 बजे पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पहुंची, रेलवे बोर्ड को एक कॉल के जरिए बम की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा एजेंसियों में अफरा-तफरी मच गई और ट्रेन को तुरंत प्लेटफॉर्म पर रोककर चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई.

बम की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस, बम डिटेक्शन स्क्वायड और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए. सुरक्षा के मद्देनज़र सबसे पहले ट्रेन को खाली कराया गया. तेजस राजधानी एक्सप्रेस के 16 कोचों में सफर कर रहे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. इसके बाद पूरी ट्रेन की तीन घंटे तक सघन तलाशी ली गई। बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की संयुक्त टीम कोच-दर-कोच जाकर जांच करती रही. इस दौरान स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया. पुलिस टीमों ने सभी लावारिस सामान, बैग और सीटों के नीचे तक बारीकी से तलाशी ली.

करीब तीन घंटे चली जांच के बाद राहत की खबर आई. सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेन में न तो कोई विस्फोटक पदार्थ मिला और न ही कोई संदिग्ध वस्तु. इसके बाद अधिकारियों ने बम सूचना को फर्जी बताया, लेकिन जांच पूरी होने तक सतर्कता बनी रही. लंबी जांच के बाद आखिरकार रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया. यात्रियों ने राहत की सांस ली.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली-NCR में भयंकर कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ