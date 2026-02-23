दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल और एयर फोर्स स्कूल को ईमेल से मिली बम की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई

दिल्‍ली के स्‍कूलों को बम की धमकी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. एक बार फिर दिल्‍ली के दो स्‍कूलों को बम की धमकी दी गई है. स्‍कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और दोनों स्‍कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिल्‍ली के धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह ईमेल कहां से भेजा गया है और इसे भेजने के पीछे कौन लोग हैं.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद दोनों स्कूल के प्रशासन ने सुबह अधिकारियों को इसकी सूचना दी.

#WATCH | Delhi | Bomb threat emails were received at the Army Public School in Dhaula Kuan and Air Force Bal Bharti School, Lodhi Rd. Nothing has been found yet. More details awaited: Delhi Fire Service



(Outside visuals from Air Force Bal Bharti School, Lodhi Rd)

ईमेल से दी गई बम की धमकी

अधिकारी ने कहा, ‘‘धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल दोनों को ईमेल करके बम रखे होने की धमकी मिली. एहतियात के तौर पर परिसर को खाली करा लिया गया और गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया है.''

बम निरोधक दस्‍ता भी पहुंचा

सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग्‍स और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया.

अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ईमेल के स्रोत की जांच कर रहे हैं और फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.''

उन्होंने आगे बताया कि ईमेल के स्रोत का पता लगाने और इसे भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर प्रकोष्ठ की मदद ली जा रही है.