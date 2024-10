कौन हैं फहाद अहमद, जो नवाब मलिक की बेटी सना को अणुशक्तिनगर में देंगे चुनौती

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया है.वहां उनका मुकाबला एनसीपी (अजित पवार) की सना मलिक से होगा. सना महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी हैं. उत्तर प्रदेश के बरेली के मूलनिवासी हैं. फहाद को टिकट देने के लिए सपा और एनसीपी (एसपी) में सहमति है. फहाद और स्वरा भास्कर की शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी.फहाद खान इससे पहले गोवंडी में राजनीति करते थे.

अणुशक्ति नगर से टिकट मिलने के बाद फहाद ने कहा,''एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार भी एक समाजवादी नेता हैं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कहा कि वे मुझे राकांपा (शरदचंद्र पवार) का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं.''

#WATCH | Maharashtra: On contesting from the Anushakti Nagar seat in the #MaharshtraAssemblyElections, Fahad Ahmad says "The roots of Samajwadi Party and NCP-SCP are connected with 'Samajwad'...The public has been waiting for elections in Maharashtra to get rid of the current… pic.twitter.com/cCH4hZwTN8