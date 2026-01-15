विज्ञापन
BMC EXIT POLL RESULT: उद्धव ने राज ठाकरे से हाथ मिलाकर बड़ी गलती कर दी?

बीएमसी उद्धव ठाकरे का आखिरी किला है. अगर यहां पार्टी हारती है तो कभी मुंबई के किंग कहे जाने वाली पार्टी के लिए हालात खराब हो सकते हैं.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, उनके नतीजे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मुश्किलों वाले हैं. एग्जिट पोल्स में बीएमसी की सत्ता महायुति गठबंधन (बीजेपी और शिवसेना - शिंदे गुट) को मिलती दिख रही है. बीएमसी उद्धव ठाकरे का आखिरी किला है. अगर यहां पार्टी हारती है तो कभी मुंबई के किंग कहे जाने वाली पार्टी के लिए हालात खराब हो सकते हैं. 

वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की मनसे के साथ समझौता करके बड़ी भूल की है. उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव में उन्होंने चचेरे भाई राज ठाकरे को साथी बनाया, जो उनके लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है. 

चौगांवकर का कहना है कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के पास खास कुछ नहीं था. मनसे की तुलना में मुंबई के अंदर कांग्रेस ज्यादा बड़ी ताकत है. ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है. मनसे का साथ लेने की वजह से उद्धव के हाथ से उत्तर भारतीयों का बड़ा वोट छिटक गया है. 

चौगांवकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि मुस्लिम वोट उनके पास आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ. मुस्लिम वोट कांग्रेस ले गई. मराठी और मुस्लिम वोट पूरी तरह उन्हें नहीं मिला. चौंगावकर के मुताबिक, अगर एग्जिट पोल के ये अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है.

बता दें कि सामने आए तीनों एग्जिट पोल में बीएमसी की सत्ता बीजेपी के हाथ में जाने का अनुमान लगाया गया है. जेवीसी के पोल के मुताबिक बीजेपी 138 सीटें जीत सकती है. उद्धव का खेमा महज 59 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. 

जनमत पोल्स ने भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. उसके मुताबिक, बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की झोली में 138 सीटें आ रही हैं. वहीं उद्धव, राज ठाकरे और एनसीपी (शरद पवार) को 62 सीटें मिल सकती है. कांग्रेस को 20 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है.

सकाल पोल ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी-शिवसेना को बीएमसी की 119 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. यूबीटी को 75 सीटें मिल सकती हैं. इस एग्जिट पोल की मानें तो कांग्रेस को 20 से कम सीटों से संतोष करना पड़ सकता है. बता दें बीएमसी के 227 वॉर्ड में बहुमत का आंकड़ा 114 का है. 

