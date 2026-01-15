BMC Polls: मुंबई में कांग्रेस को मिले सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट, BJP, शिवसेना के भी चौंकाने वाले आंकड़े

BMC Poll 2026 Exit Poll: महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के आयुक्त दिनेश वाघमारे के मुताबिक अब तक 46 से 50 प्रतिशत तक मतदान हुआ है. वाघमारे ने मतदान प्रतिशत 2017 के महानगरपालिका चुनावों के आंकड़ों से अधिक है. उन्होंने कहा कि वह मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं. मतदान की समाप्ति के बाद एक्सिस माई इंडिया, JVC, सकाल और प्रजापोल्स ने एग्जिट पोल जारी किए. इन सभी के एग्जिट पोल में मुंबई में महायुति का मेयर बनता नजर आया. एग्जिट पोल में अलग-अलग सर्वें एजेंसियों ने BMC में BJP को बंपर बहुमत बताया है. अब गुरुवार को BMC चुनाव के नतीजे आएंगे, मतगणना कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

BJP प्लस को 131 से 151 सीटें मिल सकती है

सामने आए अगर एग्जिट पोल्स के नतीजों पर यकीन करें तो मायानगरी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है. 227 वॉर्ड में बहुमत का आंकड़ा 114 का है. एक्सिस माई इंडिया के अनुसार BJP प्लस को 131 से 151 सीटें मिल सकती है. जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 138 सीटें जीत सकती है.

एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला खेमा महज 59 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है.

एग्जिट पोल सच हुए तो सालों बाद ठाकरे का दबदबा होगा खत्म

यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही हुए तो 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी से सालों बाद ठाकरे का दबदबा खत्म होगा. लेकिन Exit Poll के अंदर के आंकड़ों पर गौर करें तो कई चौंकाने वाली जानकारी है. ऐसी ही एक चौंकाने वाला पैटर्न एग्जिट पोल में मुस्लिम वोटरों के लिए भी किया गया है.

बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने किसे दिया वोट?

Axis My India के एग्जिट पोल के डाटा के अनुसार मुंबई में मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट दिया है. एक्सिस माई इंडिया का डाटा बताता है कि कांग्रेस को 41 फीसदी मुस्लिमों को वोटर मिला.

शिवसेना (UBT) और भाजपा के लिए चौंकाने वाला पैटर्न

मुस्लिम वोटरों का शिवसेना (UBT) और BJP के लिए भी चौंकाने वाला वोटिंग पैटर्न रहा है. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार 28 फीसदी मुस्लिमों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को वोट दिया, ऐसा एग्जिट पोल में सामने आया. उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों का यह वोट तब मिला जब उनके साथ कट्टर हिंदुत्ववादी नेता राज ठाकरे भी है. ऐसे में शिवसेना (यूबीटी) के लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है.

12 फीसदी मुस्लिमों ने भाजपा को दिया वोट

अब सबसे चौंकाने वाली बात यह कि करीब 12 फीसदी मु्स्लिमों ने बीएमसी चुनाव में भाजपा को वोट दिया. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का यह डाटा सही निकला तो यह वाकई चौंकाने वाली बात होगी. क्योंकि आम तौर पर मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करती है. 19 फीसदी वोटरों ने अन्य को वोट किया है. अब देखना है कि शुक्रवार को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल कितने सटीक निकलते है.

वोटों की गिनती कल, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम

काउंटिंग 23 अलग-अलग काउंटिंग रूम में कराई जाएगी. मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लानिंग और लॉ एंड ऑर्डर पर खास नजर रखी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुल 2,299 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है. यह जानकारी म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने दी.



यह भी पढ़ें - BJP बन रही 'मुंबई की किंग', BMC चुनाव में 151 सीटें और 45% वोट मिलने का अनुमान, एग्जिट पोल के पल-पल के अपडेट