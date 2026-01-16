विज्ञापन
विशेष लिंक

तिलक, मिठाई, आरती... BMC चुनाव में जीत के बाद गडकरी के घर ऐसे हुआ देवेंद्र फडणवीस का स्वागत, PHOTOS

Maharashtra Election Result: केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर भाजपा-शिवसेना महायुति पर अपना अटूट विश्वास जताया है. यह परिणाम केवल स्थानीय प्रशासन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के समग्र राजनीतिक माहौल और सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों का प्रमाण है.

Read Time: 2 mins
Share
तिलक, मिठाई, आरती... BMC चुनाव में जीत के बाद गडकरी के घर ऐसे हुआ देवेंद्र फडणवीस का स्वागत, PHOTOS
गडकरी से मिले फडणवीस.
  • महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी और महायुति ने शानदार प्रदर्शन कर विरोधी दलों को पीछे छोड़ दिया है
  • मुंबई बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बहुमत हासिल किया है
  • सीएम देवेंद्र फडणवीस बीएमसी चुनाव में जीत के बाद नितिन गडकरी के आवास पर आशीर्वाद लेने पहुंचे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी और महायुति ने शानदार प्रदर्शन कर विरोधियों को चौंका दिया है. उद्धव-राज की जोड़ी वो कमाल हीं कर सकी, जिसके उन्होंने सपने संजोए थे. शिवसेना के हाथ में 27 साल की सत्ता खिसक चुकी है. बीजेपी के बढ़िया प्रदर्शन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे.

ये भी पढे़ं- निकाय चुनाव रिजल्ट LIVE: BMC में महायुति को बहुमत, 25 नगर निगमों में BJP ने लहराया परचम

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है. मुंबई बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

बीएमसी चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी के आवास पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे.

Latest and Breaking News on NDTV

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी ने देवेंद्र फडणवीस का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया. 

Latest and Breaking News on NDTV

नितिन गडकरी ने बीएमसी में मिली जीत के बाद मिलने पहुंचे फडणवीस को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया.

Latest and Breaking News on NDTV

केंद्रीय मंत्री गडकरी की पत्नी ने फडणवीस का विजय तिलक कर उनकी आरती उतारी. साथ ही उनका मुंह भी मीठा करवाया.

Latest and Breaking News on NDTV

गडकरी और उनकी पत्नी से मिले इस सम्मान से सीएम फडणवीस गदगद नजर आए. उन्होंने पैर छूकर गडकरी और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

नागपुर नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का जादू चल गया. उसने अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए विपक्ष को धूल चटा दी है.

Latest and Breaking News on NDTV

बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Election Result, Mumbai Bmc Election 2026, Devendra Fadanvis, Nitin Gadkari, Mumbai BMC Election Result 2026
Get App for Better Experience
Install Now