तिलक, मिठाई, आरती... BMC चुनाव में जीत के बाद गडकरी के घर ऐसे हुआ देवेंद्र फडणवीस का स्वागत, PHOTOS

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी और महायुति ने शानदार प्रदर्शन कर विरोधियों को चौंका दिया है. उद्धव-राज की जोड़ी वो कमाल हीं कर सकी, जिसके उन्होंने सपने संजोए थे. शिवसेना के हाथ में 27 साल की सत्ता खिसक चुकी है. बीजेपी के बढ़िया प्रदर्शन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है. मुंबई बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

बीएमसी चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी के आवास पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी ने देवेंद्र फडणवीस का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया.

नितिन गडकरी ने बीएमसी में मिली जीत के बाद मिलने पहुंचे फडणवीस को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया.

केंद्रीय मंत्री गडकरी की पत्नी ने फडणवीस का विजय तिलक कर उनकी आरती उतारी. साथ ही उनका मुंह भी मीठा करवाया.

गडकरी और उनकी पत्नी से मिले इस सम्मान से सीएम फडणवीस गदगद नजर आए. उन्होंने पैर छूकर गडकरी और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया.

नागपुर नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का जादू चल गया. उसने अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए विपक्ष को धूल चटा दी है.

बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.