BMC Election Exit Poll Result LIVE: BMC चुनाव में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, 131-151 सीटें मिलने का अनुमान

महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं. महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान के तुरंत बाद देश की तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए. एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर है. हम यहां आपको सभी प्रमुख एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल को एक ही जगह बता रहे हैं. साथ ही हम NDTV पोल ऑफ पोल्स भी आपको बताएंगे.

Axis MYINDIA Exit Poll: बीजेपी को 131-151 सीटें मिलने का अनुमान

JVC Exit Poll: बीजेपी को 138 सीटें मिलने का अनुमान

Axis MYINDIA Exit Poll: किस उम्र के लोगों ने किया कितना मतदान?

Axis MYINDIA Exit Poll: मुंबई में गरीबों के दिल में कौन सी पार्टी?

Axis MYINDIA Exit Poll: महिला-पुरुषों ने किसे दिए कितने वोट?



Axis MYINDIA Exit Poll: BJP,UBT,कांग्रेस को मिला किसका कितना वोट?

Axis MYINDIA Exit Poll: कांग्रेस को मिला किसका कितना वोट?

पुरुष वोट-13 प्रतिशत

महिला वोट-13 प्रतिशत

मराठी वोट-8 प्रतिशत

Axis MYINDIA Exit Poll: मुंबई में मराठी वोटर्स ने किस दल पर जताया भरोसा?

बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल से यह साफ है कि BJP से ज्यादा मराठी वोट शिवसेना और उद्धव ठाकरे को मिल रहा है. वहीं बीजेपी के प्रति हिंदीभाषी वोटरों का झुकाव नजर आ रहा है. साथ ही मुंबई में मुस्लिमों ने भी BJP को वोट किया है. कांग्रेस को मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है. हालांकि उद्धव के पास ज्यादा मराठी सपोर्ट है.

Axis MYINDIA Exit Poll: बीजेपी प्लस को ज्यादा वोट

बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल का पहला डेटा एक्सिस माई इंडिया का सामने आया है. एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी प्लस को पुरुषों का 40 प्रतिशत वोट जबकि महिलाओं का 44 प्रतिशत वोट जाने का अनुमान लगाया है.



बीएमसी चुनाव में किस क्षेत्र के लोगों का वोट किस पार्टी और गठबंधन को मिला, इसका अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बताया गया है.





